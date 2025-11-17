#АЭС в Казахстане
Право

Охота на животных и птиц: изменения в правила

охота на животных, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 12:03 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 12 ноября 2025 года внесены изменения в Правила регистрации в уполномоченном органе заключенных пользователем животного мира договоров с физическими и юридическими лицами на пользование животным миром, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что регистрацию договоров между пользователями животным миром и физическими и юридическими лицами на пользование животного мира проводят территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (Инспекции) по месту нахождения охотничьих угодий, на которых будет осуществляться пользование животным миром.

Указывается, что если регистрация договора на пользование животным миром не произведена в установленный срок, пользователь животного мира может направить жалобу в письменном виде в уполномоченный орган.

Принятая жалоба регистрируется в журнале учета и жалоб и рассматривается в сроки, установленные Главой 13 Административно процедурно – процессуального кодекса РК, с предусмотрением порядка заслушивания.

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, пользователь может обжаловать данное решение в вышестоящем органе или суде.

Приказ вводится в действие с 25 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
