Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:18 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент создал рабочую группу по Парламентской реформе.
  • Нацбанк увеличил базовую ставку с 16,5 до 18% и объяснил причины повышения.
  • Правительство установило ставки сбора за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников, которые начнут применять с 1 января 2026 года.
  • В Казахстане утвердили правила создания правительственной комиссии по расследованию несчастных случаев на опасном производственном объекте в случае гибели 5 и более человек.
  • Новые правила определения рыночного курса обмена валюты вводятся с 2026 года.
  • Снятие предпринимателями наличных денег с банковских счетов: правила с 1 января 2026 года.
  • На полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
  • Обновлены правила использования биометрии при выписке электронных счетов-фактур.
  • С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели должны вести налоговый учет по-новому.
  • Минфин утвердил предельный размер налоговой задолженности, свыше которого к налогоплательщику применяются принудительные меры взыскания.
  • Минздрав модернизирует механизм сооплаты за лекарства.
  • Национальный каталог товаров будут вести по новым правилам.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
