Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Президент создал рабочую группу по Парламентской реформе.

Нацбанк увеличил базовую ставку с 16,5 до 18% и объяснил причины повышения.

Правительство установило ставки сбора за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников, которые начнут применять с 1 января 2026 года.

В Казахстане утвердили правила создания правительственной комиссии по расследованию несчастных случаев на опасном производственном объекте в случае гибели 5 и более человек.

Новые правила определения рыночного курса обмена валюты вводятся с 2026 года.

Снятие предпринимателями наличных денег с банковских счетов: правила с 1 января 2026 года.

На полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Обновлены правила использования биометрии при выписке электронных счетов-фактур.

С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели должны вести налоговый учет по-новому.

Минфин утвердил предельный размер налоговой задолженности, свыше которого к налогоплательщику применяются принудительные меры взыскания.

Минздрав модернизирует механизм сооплаты за лекарства.

Национальный каталог товаров будут вести по новым правилам.

