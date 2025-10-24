#АЭС в Казахстане
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен. В него включены сыры, творог, картофель, капуста, морковь, грибы, бананы, апельсины, мандарины, яблоки, хурма, макароны и др.
  • Минфин утвердил перечень сведений, которые содержит паспорт налогоплательщика, а также правила его формирования.
  • Оценивать имущество должника по налогам для дальнейшей его реализации органы госдоходов будут через специальное мобильное приложение: запущен пилотный проект.
  • Автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур внедрят в Казахстане с 2026 года.
  • Утверждены перечни освобождаемых от НДС транспортных средств, сельхозтехники и бытовых приборов.
  • Минздрав изменил правила прикрепления населения к поликлиникам: с 2027 года наблюдаться можно у частнопрактикующих врачей
  • В Казахстане обновили правила формирования перечня орфанных (редких) заболеваний и препаратов для их лечения.
  • С 2026 года вводятся новые Правила уплаты ИПН и соцплатежей оператором интернет-платформы.
  • Министерство труда расширило перечень не учитываемых выплат при исчислении средней заработной платы.
  • Обновлены Правила по управлению многоквартирным жилым домом.
  • Министерство обороны изменило правила постановки казахстанцев на воинский учет.
  • Один из легких дистиллятов разрешили вывозить из Казахстана.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
