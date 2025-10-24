Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен. В него включены сыры, творог, картофель, капуста, морковь, грибы, бананы, апельсины, мандарины, яблоки, хурма, макароны и др.
- Минфин утвердил перечень сведений, которые содержит паспорт налогоплательщика, а также правила его формирования.
- Оценивать имущество должника по налогам для дальнейшей его реализации органы госдоходов будут через специальное мобильное приложение: запущен пилотный проект.
- Автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур внедрят в Казахстане с 2026 года.
- Утверждены перечни освобождаемых от НДС транспортных средств, сельхозтехники и бытовых приборов.
- Минздрав изменил правила прикрепления населения к поликлиникам: с 2027 года наблюдаться можно у частнопрактикующих врачей
- В Казахстане обновили правила формирования перечня орфанных (редких) заболеваний и препаратов для их лечения.
- С 2026 года вводятся новые Правила уплаты ИПН и соцплатежей оператором интернет-платформы.
- Министерство труда расширило перечень не учитываемых выплат при исчислении средней заработной платы.
- Обновлены Правила по управлению многоквартирным жилым домом.
- Министерство обороны изменило правила постановки казахстанцев на воинский учет.
- Один из легких дистиллятов разрешили вывозить из Казахстана.
