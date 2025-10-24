Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен. В него включены сыры, творог, картофель, капуста, морковь, грибы, бананы, апельсины, мандарины, яблоки, хурма, макароны и др.

Минфин утвердил перечень сведений, которые содержит паспорт налогоплательщика, а также правила его формирования.

Оценивать имущество должника по налогам для дальнейшей его реализации органы госдоходов будут через специальное мобильное приложение: запущен пилотный проект.

Автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур внедрят в Казахстане с 2026 года.

Утверждены перечни освобождаемых от НДС транспортных средств, сельхозтехники и бытовых приборов.

Минздрав изменил правила прикрепления населения к поликлиникам: с 2027 года наблюдаться можно у частнопрактикующих врачей

В Казахстане обновили правила формирования перечня орфанных (редких) заболеваний и препаратов для их лечения.

С 2026 года вводятся новые Правила уплаты ИПН и соцплатежей оператором интернет-платформы.

Министерство труда расширило перечень не учитываемых выплат при исчислении средней заработной платы.

Обновлены Правила по управлению многоквартирным жилым домом.

Министерство обороны изменило правила постановки казахстанцев на воинский учет.

Один из легких дистиллятов разрешили вывозить из Казахстана.

