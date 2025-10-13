В Казахстане из национального режима изъяли товары из бумаги
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Принято постановление правительства РК от 7 октября 2025 года "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.
В частности, постановлено при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров бумажной отрасли, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Казахстана.
К участию в государственных закупках допускаются физические и юридические лица, находящиеся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.
Постановление вводится в действие с 28 октября 2025 года.
С 1 января 2026 года допускаются к участию в государственных закупках физические и юридические лица, находящиеся в реестре казахстанских производителей.
