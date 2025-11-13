Комитет по координации профилактической работы создан в МВД
Фото: polisia.kz
Принято постановление правительства 30 октября 2025 года о некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
"Образовать Комитет по координации профилактической работы Министерства внутренних дел РК", – говорится в документе.
Информация об этом также внесена в Положении о Министерстве внутренних дел.
Так, говорится, что министерство имеет ведомства:
- Главное командование Национальной гвардии РК;
- Комитет уголовно-исполнительной системы;
- Комитет административной полиции;
- Комитет миграционной службы;
- Комитет по противодействию наркопреступности;
- Комитет по координации профилактической работы.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
