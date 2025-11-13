#АЭС в Казахстане
Право

Комитет по координации профилактической работы создан в МВД

Фото: polisia.kz
Принято постановление правительства 30 октября 2025 года о некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

"Образовать Комитет по координации профилактической работы Министерства внутренних дел РК", – говорится в документе.

Информация об этом также внесена в Положении о Министерстве внутренних дел.

Так, говорится, что министерство имеет ведомства:

  • Главное командование Национальной гвардии РК;
  • Комитет уголовно-исполнительной системы;
  • Комитет административной полиции;
  • Комитет миграционной службы;
  • Комитет по противодействию наркопреступности;
  • Комитет по координации профилактической работы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
