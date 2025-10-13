Президент обновил функции консулов, касающиеся вопросов гражданства
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 6 октября 2025 года, которым внес изменения в Консульский устав Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняются функции консула:
- принимает от лиц, постоянно проживающих за пределами РК, заявления по вопросам гражданства РК и вместе с необходимыми документами направляет их на рассмотрение президента РК через министерство;
- регистрирует утрату гражданства РК лицами, проживающими вне пределов РК;
- определяет принадлежность (непринадлежность) к гражданству республики лиц, проживающих вне пределов Казахстана;
- уведомляет лиц, постоянно проживающих за пределами республики, о принятом президентом РК решении по вопросу гражданства.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
