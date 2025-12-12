Токаев наделил КНБ новыми функциями
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 9 декабря 2025 года , которым внес изменения и дополнения в Положение о Комитете национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, с 1 января 2027 года вводятся новые функции ведомства:
- внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного материального резерва при изменении номенклатуры;
- по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
- размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного материального резерва;
- принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
- по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
- по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
- организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
- внесение предложений в правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва.
Кроме того, уточняется одно из полномочий:
- представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript