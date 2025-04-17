Токаев внес изменения в Консульский устав РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 10 апреля 2025 года, которым внес изменения в Консульский устав Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Консульский устав определяет правовые основы консульской службы Республики Казахстан, права и обязанности консульских должностных лиц РК по защите прав и интересов республики, граждан и юридических лиц РК за пределами страны.

В новой редакции изложены некоторые пункты устава.

Так, говорится, что Консульская служба РК осуществляется в соответствии с Конституцией РК, Законом "О дипломатической службе Республики Казахстан", настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами с учетом законодательства государства пребывания, а также международными договорами РК, общепризнанными принципами и нормами международного права.

В государствах, где нет дипломатических и приравненных к ним представительств РК, Министерством иностранных дел РК с согласия государства пребывания на главу консульского учреждения могут быть возложены дипломатические функции.

На зданиях консульских учреждений в обязательном порядке поднимается Государственный флаг РК и размещается Государственный герб РК.

Консульское учреждение имеет печать с изображением Государственного герба РК и наименованием консульского учреждения на государственном языке и официальном языке государства пребывания.

Консульские учреждения в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие с государственными органами и организациями Республики Казахстан с уведомлением министерства.

Устав также дополнен пунктом следующего содержания:

Консульские учреждения в установленном законодательством республики порядке:

осуществляют комплектование, оформление, приемку и хранение дипломатической почты, организуют доставку в другие загранучреждения РК дипломатической почты, поступающей из министерства;

осуществляют комплектование, хранение и оформление дипломатической почты для доставки в министерство;

организуют доставку дипломатической почты в министерство;

принимают в пределах своей компетенции меры по обеспечению безопасности и сохранности дипломатической почты при ее доставке;

обеспечивают оформление и выдачу дипломатическим курьерам и дипломатическим курьерам "ад хок" документов для доставки дипломатической почты.

Уточняется, что прием и обработка документов, поступающих от физических и юридических лиц по консульским функциям, осуществляются на территории РК сотрудниками министерства и подведомственного министерству РГП, способствующего осуществлению задач, возложенных на министерство, за границей – дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

Указывается, что при назначении на должность главе консульского учреждения выдается письменное полномочие – консульский патент, подписываемый министром или лицом, исполняющим его обязанности, в котором указываются полное имя и фамилия, класс консульского учреждения, консульский округ и местонахождение консульского учреждения в государстве пребывания.

При выдаче консульского патента почетному консулу дополнительно указывается его гражданство.

Консульские функции от имени Казахстана выполняются:

на территории РК – министерством;

за пределами РК:

- дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями;

- другими государствами, с которыми заключен соответствующий международный договор при согласии государства пребывания.

Предусматривается, что министерство осуществляет постановку на учет детей, являющихся гражданами РК, переданных на усыновление иностранцам, в соответствии с законодательством о правах ребенка.

Порядок постановки на учет в министерстве и осуществления загранучреждениями РК контроля за детьми, являющимися гражданами республики, переданными на усыновление иностранцам, утверждается приказом министра.

Уведомления по вопросам постоянного жительства за границей граждан РК, временно выехавших и изъявивших желание оформить постоянное проживание за границей, выдаются консулом на основании разрешений органов внутренних дел РК.

Предусматривается, что при образовании избирательного участка в помещении загранучреждения РК при проведении выборов президента РК, депутатов Мажилиса Парламента РК и республиканского референдума дипломатическое представительство или консульское учреждение официально информируют об этом органы власти консульского округа.

Также оговаривается, если гражданин РК оказался в государстве пребывания в затруднительном положении и без средств к существованию вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также жертвой действий криминальных структур и торговли людьми и заявил об этом в дипломатическое представительство или консульское учреждение, консул:

устанавливает наличие обязательств лица или организации, пригласивших данного гражданина, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном государстве, и содействует их исполнению;

оказывает содействие в установлении контактов данного гражданина с членами его семьи, родственниками или иными лицами;

оказывает финансовую помощь в соответствии с законодательством РК;

осуществляет взаимодействие с государственными органами и организациями государства пребывания по существу заявления;

проверяет обстоятельства попадания гражданина РК в затруднительное положение и принимает меры по проверке подлинности представленных гражданином РК материалов, объектов, документов и сведений;

уведомляет министерство о данном случае.

Указ вводится в действие со дня его подписания.