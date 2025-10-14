#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Право

Утверждено типовое положение о ревизионных комиссиях областей и городов

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:41 Фото: Zakon.kz
Высшая аудиторская палата приняла нормативное постановление от 8 октября 2025 года, которым вносятся изменения в Типовое положение о ревизионных комиссиях областей, городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, Типовое положение изложено в новой редакции.

Задачи ревизионной комиссии:

  • осуществление внешнего государственного аудита и финансового контроля на местном уровне за исполнением местных бюджетов, использованием активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;
  • контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства РК, законодательства РК о государственных закупках и иных нормативных правовых актов РК в области исполнения местных бюджетов, использования средств бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;
  • анализ и оценка исполнения местных бюджетов, реализации планов развития областей, городов республиканского значения, столицы и бюджетных программ.

Ревизионная комиссия в пределах области или города осуществляет следующие функции:

аудит эффективности:

  • планирования и исполнения местного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы РК с подготовкой отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, который по своему содержанию является заключением к соответствующему отчету местного исполнительного органа;
  • использования связанных грантов, бюджетных инвестиций, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, и активов государства;
  • влияния деятельности местного исполнительного органа и субъектов квазигосударственного сектора на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, социальной и других сфер государственного управления;
  • реализации документов Системы государственного планирования РК в части исполнения соответствующего бюджета и использования активов государства, а по поручениям президента РК также по иным направлениям;
  • обоснованности планирования, реализуемости и эффективности осуществления местным исполнительным органом и субъектами квазигосударственного сектора закупок товаров, работ, услуг;
  • ценообразования, включая оценку разницы между размером выделенных (затраченных) местных финансовых ресурсов на приобретение товаров, работ, услуг и рыночной стоимостью приобретенных товаров, работ, услуг;
  • управления активами субъектов квазигосударственного сектора;
  • налогового администрирования;
  • договоров;
  • в сфере охраны окружающей среды;
  • в сфере информационных технологий;
  • деятельности объектов государственного аудита;

аудит соответствия:

  • достоверности и правильности ведения объектами государственного аудита бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;
  • выполнения местным исполнительным органом и субъектами квазигосударственного сектора условий договоров;
  • полноты и своевременности поступлений в местный бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также правильности возврата, зачета ошибочно (излишне) оплаченных сумм из местного бюджета;
  • использования средств местного бюджета, в том числе выделенных из вышестоящего в нижестоящий бюджет в виде целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства;
  • использования субъектами квазигосударственного сектора выделенных им средств местного бюджета в соответствии с финансово-экономическим обоснованием;
  • аудит консолидированной финансовой отчетности местного бюджета, аудит финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений;
  • предварительная оценка проекта областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы по основным направлениям его расходов (вводится в действие с 1 января 2028 года);
  • текущая оценка исполнения соответствующего бюджета;
  • последующая оценка путем подготовки заключения к отчету местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) об исполнении соответствующего бюджета.

Постановление вводится в действие с 24 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Смаилов рассказал о многочисленных нарушениях в работе ревизионной комиссии Алматы
17:19, 16 мая 2024
Смаилов рассказал о многочисленных нарушениях в работе ревизионной комиссии Алматы
Проведение внешнего госаудита: внесены изменения
11:21, 04 апреля 2025
Проведение внешнего госаудита: внесены изменения
Типовой регламент акиматов разработан в Казахстане
17:10, 02 мая 2023
Типовой регламент акиматов разработан в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: