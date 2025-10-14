Утверждено типовое положение о ревизионных комиссиях областей и городов
Высшая аудиторская палата приняла нормативное постановление от 8 октября 2025 года, которым вносятся изменения в Типовое положение о ревизионных комиссиях областей, городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.
Так, Типовое положение изложено в новой редакции.
Задачи ревизионной комиссии:
- осуществление внешнего государственного аудита и финансового контроля на местном уровне за исполнением местных бюджетов, использованием активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;
- контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства РК, законодательства РК о государственных закупках и иных нормативных правовых актов РК в области исполнения местных бюджетов, использования средств бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;
- анализ и оценка исполнения местных бюджетов, реализации планов развития областей, городов республиканского значения, столицы и бюджетных программ.
Ревизионная комиссия в пределах области или города осуществляет следующие функции:
аудит эффективности:
- планирования и исполнения местного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы РК с подготовкой отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, который по своему содержанию является заключением к соответствующему отчету местного исполнительного органа;
- использования связанных грантов, бюджетных инвестиций, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, и активов государства;
- влияния деятельности местного исполнительного органа и субъектов квазигосударственного сектора на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, социальной и других сфер государственного управления;
- реализации документов Системы государственного планирования РК в части исполнения соответствующего бюджета и использования активов государства, а по поручениям президента РК также по иным направлениям;
- обоснованности планирования, реализуемости и эффективности осуществления местным исполнительным органом и субъектами квазигосударственного сектора закупок товаров, работ, услуг;
- ценообразования, включая оценку разницы между размером выделенных (затраченных) местных финансовых ресурсов на приобретение товаров, работ, услуг и рыночной стоимостью приобретенных товаров, работ, услуг;
- управления активами субъектов квазигосударственного сектора;
- налогового администрирования;
- договоров;
- в сфере охраны окружающей среды;
- в сфере информационных технологий;
- деятельности объектов государственного аудита;
аудит соответствия:
- достоверности и правильности ведения объектами государственного аудита бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;
- выполнения местным исполнительным органом и субъектами квазигосударственного сектора условий договоров;
- полноты и своевременности поступлений в местный бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также правильности возврата, зачета ошибочно (излишне) оплаченных сумм из местного бюджета;
- использования средств местного бюджета, в том числе выделенных из вышестоящего в нижестоящий бюджет в виде целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства;
- использования субъектами квазигосударственного сектора выделенных им средств местного бюджета в соответствии с финансово-экономическим обоснованием;
- аудит консолидированной финансовой отчетности местного бюджета, аудит финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений;
- предварительная оценка проекта областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы по основным направлениям его расходов (вводится в действие с 1 января 2028 года);
- текущая оценка исполнения соответствующего бюджета;
- последующая оценка путем подготовки заключения к отчету местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) об исполнении соответствующего бюджета.
Постановление вводится в действие с 24 октября 2025 года.
