Утверждено типовое положение о ревизионных комиссиях областей и городов

Высшая аудиторская палата приняла нормативное постановление от 8 октября 2025 года, которым вносятся изменения в Типовое положение о ревизионных комиссиях областей, городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, Типовое положение изложено в новой редакции. Задачи ревизионной комиссии: осуществление внешнего государственного аудита и финансового контроля на местном уровне за исполнением местных бюджетов, использованием активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;

контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства РК, законодательства РК о государственных закупках и иных нормативных правовых актов РК в области исполнения местных бюджетов, использования средств бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;

анализ и оценка исполнения местных бюджетов, реализации планов развития областей, городов республиканского значения, столицы и бюджетных программ. Ревизионная комиссия в пределах области или города осуществляет следующие функции: аудит эффективности: планирования и исполнения местного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы РК с подготовкой отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, который по своему содержанию является заключением к соответствующему отчету местного исполнительного органа;

использования связанных грантов, бюджетных инвестиций, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, и активов государства;

влияния деятельности местного исполнительного органа и субъектов квазигосударственного сектора на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, социальной и других сфер государственного управления;

реализации документов Системы государственного планирования РК в части исполнения соответствующего бюджета и использования активов государства, а по поручениям президента РК также по иным направлениям;

обоснованности планирования, реализуемости и эффективности осуществления местным исполнительным органом и субъектами квазигосударственного сектора закупок товаров, работ, услуг;

ценообразования, включая оценку разницы между размером выделенных (затраченных) местных финансовых ресурсов на приобретение товаров, работ, услуг и рыночной стоимостью приобретенных товаров, работ, услуг;

управления активами субъектов квазигосударственного сектора;

налогового администрирования;

договоров;

в сфере охраны окружающей среды;

в сфере информационных технологий;

деятельности объектов государственного аудита; аудит соответствия: достоверности и правильности ведения объектами государственного аудита бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;

выполнения местным исполнительным органом и субъектами квазигосударственного сектора условий договоров;

полноты и своевременности поступлений в местный бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также правильности возврата, зачета ошибочно (излишне) оплаченных сумм из местного бюджета;

использования средств местного бюджета, в том числе выделенных из вышестоящего в нижестоящий бюджет в виде целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства;

использования субъектами квазигосударственного сектора выделенных им средств местного бюджета в соответствии с финансово-экономическим обоснованием;

аудит консолидированной финансовой отчетности местного бюджета, аудит финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений;

предварительная оценка проекта областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы по основным направлениям его расходов ( вводится в действие с 1 января 2028 года );

); текущая оценка исполнения соответствующего бюджета;

последующая оценка путем подготовки заключения к отчету местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) об исполнении соответствующего бюджета. Постановление вводится в действие с 24 октября 2025 года.

