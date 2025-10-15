Минфин изменил типовое положение о службе внутреннего аудита госорганов

Министр финансов подписал приказ от 8 октября 2025 года о внесении изменений в типовое положение о службах внутреннего аудита, сообщает Zakon.kz.

Основной целью деятельности службы внутреннего аудита (СВА) является оказание содействия руководителю государственного органа в достижении целей и задач плана развития государственного органа, области, города республиканского значения, столицы, представление руководителю государственного органа независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления государственным органом, повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, основанные на системе управления рисками, – говорится в документе.

Уточнена одна из задач СВА – анализ достижения целей и задач стратегических документов государственного органа, планов развития области, города республиканского значения, столицы.

Также скорректированы отдельные функции службы.

В частности, говорится, что СВА проводит аудит соответствия:

в государственном органе, его ведомствах, территориальных подразделениях, подведомственных организациях – для СВА центральных государственных органов, за исключением СВА Национального банка РК и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

в исполнительных органах, финансируемых из местных бюджетов и находящихся на территории административной подчиненности соответствующей области, города республиканского значения, столицы, их подразделениях, подведомственных организациях – для СВА местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

Уточняется, что СВА анализирует достижение целей и задач планов развития государственного органа, области, города республиканского значения, столицы во взаимосвязи с бюджетными расходами, в том числе в рамках бюджетных инвестиций, включая реализацию целевых трансфертов на развитие.

Установлены следующие обязанности СВА:

проводит государственный аудит и финансовый контроль в строгом соответствии со стандартами государственного аудита и финансового контроля;

разрабатывает, представляет на утверждение первому руководителю центрального государственного органа, ведомства центрального государственного органа, местного исполнительного органа, подведомственных территориальных органов МВД РК и обеспечивает исполнение годового плана работы СВА;

на основании системы управления рисками формирует перечень объектов государственного аудита на соответствующий год, утверждаемый первым руководителем центрального государственного органа, ведомства центрального государственного органа, местного исполнительного органа, подведомственных территориальных органов МВД РК;

размещает утвержденный перечень объектов государственного аудита на соответствующий год и изменения к нему, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством РК о государственных секретах, и (или) сведений, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную правительством РК, на интернет-ресурсе государственного органа в течение пяти календарных дней со дня их утверждения;

в целях исключения дублирования проверок согласовывает перечень объектов государственного аудита на соответствующий год и изменения к нему с органами государственного аудита и финансового контроля;

контролируют исполнение рекомендаций органов государственного аудита и финансового контроля, информируют их о принятых мерах;

составляет акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов государственного аудита документов и материалов, запрошенных при проведении государственного аудита;

соблюдает законодательство РК, права и законные интересы объектов государственного аудита;

размещает в единой базе данных материалы государственного аудита и финансового контроля в сроки, установленные законодательством РК;

в случаях выявления признаков уголовных или административных правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного аудита передает материалы с соответствующими аудиторскими доказательствами в правоохранительные органы или органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях;

не препятствует установленному режиму работы объекта государственного аудита;

своевременно и в полной мере исполняет предоставленные в соответствии с законодательством РК полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений;

соблюдает требования служебной и профессиональной этики;

не препятствует руководителю (должностным лицам) объекта государственного аудита присутствовать при проведении государственного аудита и финансового контроля, дает разъяснения по вопросам, относящимся к предмету государственного аудита и финансового контроля;

обеспечивает сохранность документов и сведений, полученных в результате государственного аудита и финансового контроля, в том числе не разглашает сведения, относящиеся к государственным секретам, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне;

сообщает первому руководителю центрального государственного органа, ведомств центральных государственных органов, акима области, города республиканского значения, столицы об условиях, способствующих конфликту интересов;

основывает результаты государственного аудита исключительно на информации и фактических данных, полученных и собранных в ходе государственного аудита;

взаимодействует с Советом по государственному аудиту и рискам, возглавляемым первым руководителем центрального государственного органа, ведомства центрального государственного органа, местного исполнительного органа, обеспечивает реализацию его рекомендаций;

осуществляют консультативную помощь в целях соблюдения требований бюджетного законодательства РК на всех этапах бюджетного процесса;

в случае выявления нарушений требований бюджетного законодательства РК осуществляют консультативную помощь в устранении нарушений и приведении в соответствие с бюджетным законодательством РК;

подготавливают информацию о принятых мерах для обсуждения проекта республиканского или местного бюджета и годового отчета о его исполнении в представительных органах;

иные обязанности, предусмотренные законодательными актами РК.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2025 года.