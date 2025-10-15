#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Право

Минфин изменил типовое положение о службе внутреннего аудита госорганов

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 09:24 Фото: freepik
Министр финансов подписал приказ от 8 октября 2025 года о внесении изменений в типовое положение о службах внутреннего аудита, сообщает Zakon.kz.
Основной целью деятельности службы внутреннего аудита (СВА) является оказание содействия руководителю государственного органа в достижении целей и задач плана развития государственного органа, области, города республиканского значения, столицы, представление руководителю государственного органа независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления государственным органом, повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, основанные на системе управления рисками, – говорится в документе.

Уточнена одна из задач СВА – анализ достижения целей и задач стратегических документов государственного органа, планов развития области, города республиканского значения, столицы.

Также скорректированы отдельные функции службы.

В частности, говорится, что СВА проводит аудит соответствия:

  • в государственном органе, его ведомствах, территориальных подразделениях, подведомственных организациях – для СВА центральных государственных органов, за исключением СВА Национального банка РК и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • в исполнительных органах, финансируемых из местных бюджетов и находящихся на территории административной подчиненности соответствующей области, города республиканского значения, столицы, их подразделениях, подведомственных организациях – для СВА местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

Уточняется, что СВА анализирует достижение целей и задач планов развития государственного органа, области, города республиканского значения, столицы во взаимосвязи с бюджетными расходами, в том числе в рамках бюджетных инвестиций, включая реализацию целевых трансфертов на развитие.

Установлены следующие обязанности СВА:

  • проводит государственный аудит и финансовый контроль в строгом соответствии со стандартами государственного аудита и финансового контроля;
  • разрабатывает, представляет на утверждение первому руководителю центрального государственного органа, ведомства центрального государственного органа, местного исполнительного органа, подведомственных территориальных органов МВД РК и обеспечивает исполнение годового плана работы СВА;
  • на основании системы управления рисками формирует перечень объектов государственного аудита на соответствующий год, утверждаемый первым руководителем центрального государственного органа, ведомства центрального государственного органа, местного исполнительного органа, подведомственных территориальных органов МВД РК;
  • размещает утвержденный перечень объектов государственного аудита на соответствующий год и изменения к нему, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством РК о государственных секретах, и (или) сведений, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную правительством РК, на интернет-ресурсе государственного органа в течение пяти календарных дней со дня их утверждения;
  • в целях исключения дублирования проверок согласовывает перечень объектов государственного аудита на соответствующий год и изменения к нему с органами государственного аудита и финансового контроля;
  • контролируют исполнение рекомендаций органов государственного аудита и финансового контроля, информируют их о принятых мерах;
  • составляет акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов государственного аудита документов и материалов, запрошенных при проведении государственного аудита;
  • соблюдает законодательство РК, права и законные интересы объектов государственного аудита;
  • размещает в единой базе данных материалы государственного аудита и финансового контроля в сроки, установленные законодательством РК;
  • в случаях выявления признаков уголовных или административных правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного аудита передает материалы с соответствующими аудиторскими доказательствами в правоохранительные органы или органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях;
  • не препятствует установленному режиму работы объекта государственного аудита;
  • своевременно и в полной мере исполняет предоставленные в соответствии с законодательством РК полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений;
  • соблюдает требования служебной и профессиональной этики;
  • не препятствует руководителю (должностным лицам) объекта государственного аудита присутствовать при проведении государственного аудита и финансового контроля, дает разъяснения по вопросам, относящимся к предмету государственного аудита и финансового контроля;
  • обеспечивает сохранность документов и сведений, полученных в результате государственного аудита и финансового контроля, в том числе не разглашает сведения, относящиеся к государственным секретам, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне;
  • сообщает первому руководителю центрального государственного органа, ведомств центральных государственных органов, акима области, города республиканского значения, столицы об условиях, способствующих конфликту интересов;
  • основывает результаты государственного аудита исключительно на информации и фактических данных, полученных и собранных в ходе государственного аудита;
  • взаимодействует с Советом по государственному аудиту и рискам, возглавляемым первым руководителем центрального государственного органа, ведомства центрального государственного органа, местного исполнительного органа, обеспечивает реализацию его рекомендаций;
  • осуществляют консультативную помощь в целях соблюдения требований бюджетного законодательства РК на всех этапах бюджетного процесса;
  • в случае выявления нарушений требований бюджетного законодательства РК осуществляют консультативную помощь в устранении нарушений и приведении в соответствие с бюджетным законодательством РК;
  • подготавливают информацию о принятых мерах для обсуждения проекта республиканского или местного бюджета и годового отчета о его исполнении в представительных органах;
  • иные обязанности, предусмотренные законодательными актами РК.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Минфин изменил правила внутреннего государственного аудита
09:18, 29 сентября 2025
Минфин изменил правила внутреннего государственного аудита
Проведение внутреннего аудита: внесены изменения
09:53, 24 июля 2025
Проведение внутреннего аудита: внесены изменения
Типовое положение об Общественном совете утвердили в Казахстане
09:56, 02 апреля 2025
Типовое положение об Общественном совете утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: