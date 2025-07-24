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Право

Проведение внутреннего аудита: внесены изменения

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 09:53 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 18 июля 2025 года внес изменения в процедурный стандарт внутреннего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита эффективности службами внутреннего аудита, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что отбор объектов аудита эффективности или отдельного направления его деятельности осуществляется на основе анализа исполнения плана развития государственного органа и планов развития области, города республиканского значения, столицы во взаимосвязи с бюджетными расходами и результатов оценки эффективности по направлениям деятельности государственного органа, проведенной за предыдущие годы, отчетов по выполнению планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, отчетов о результатах мониторинга реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, анализа результатов оценки корпоративного управления, управления государственным имуществом, исполнения показателей бюджетных программ и поручений руководителя государственного органа или акима области, городов республиканского значения, столицы, обращений юридических и физических лиц, и иных сведений.

Службы внутреннего аудита (СВА) проводят функциональный анализ исполнения объектом государственного аудита своих функций, целей и задач, поставленных на обозначенный ожидаемый период, видов уставной деятельности (для субъектов квазигосударственного сектора), их эффективность и результативность.

Руководитель СВА отчитывается перед руководителем центрального государственного органа или акимом области, городов республиканского значения, столицы о результатах аудита эффективности и влиянии исполненных рекомендаций на внутренние процедуры, бизнес-процессы по повышению эффективности работы, достижению показателей результатов деятельности объекта государственного аудита.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2025 года.

Ранее мы рассказали, что для банков в Казахстане примут единые правила представления отчетности.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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