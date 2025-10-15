#АЭС в Казахстане
Право

Борьба с мошенничеством: операторам связи запретили пропускать несанкционированный трафик

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 8 октября 2025 года внесены изменения в Правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие "несанкционированный трафик (фрод)" – это трафик, пропускаемый в нарушение установленных правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов, в том числе трафик с подменой номера вызывающего абонента.

Указывается, что пропуск местного, междугородного, международного телефонного трафика, трафика передачи данных (в том числе трафика операторов IP-телефонии), трафика с/на сети сотовой связи по техническим средствам сетей, образованным в результате присоединения, допускается исключительно на основе договоров, заключенных между присоединяющими и присоединяемыми операторами.

Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещается пропуск несанкционированного трафика (фрода) в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи.

При пропуске несанкционированного трафика (фрода), включая трафик с подменой номера абонента (номера А), принимающий трафик оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций в течение одних суток должны уведомить оператора связи, от которого данный трафик получен.

Предусмотрено, что оператор связи, получивший уведомление о пропуске несанкционированного трафика (фрода) с его сети, в течение трех календарных дней должен выяснить причины и принять меры к устранению такого трафика.

При неустранении пропуска несанкционированного трафика (фрода) оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций, принимающие на свою сеть подобный трафик, обращаются в судебные органы.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
У комитетов Министерства цифровизации добавился ряд новых функций
16:34, 23 декабря 2024
У комитетов Министерства цифровизации добавился ряд новых функций
Внесены изменения в правила переноса номера на другого сотового оператора
17:18, 13 декабря 2022
Внесены изменения в правила переноса номера на другого сотового оператора
Правила формирования тарифов: внесены изменения
16:23, 09 октября 2025
Правила формирования тарифов: внесены изменения
