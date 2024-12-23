У комитетов Министерства цифровизации добавился ряд новых функций

Фото: freepik

Министр цифрового развития приказом от 10 декабря 2024 года внес изменения в положение о Комитете по информационной безопасности, об Аэрокосмическом комитете, Комитете телекоммуникаций, Комитете госуслуг, Комитете искусственного интеллекта и развития инноваций, сообщает Zakon.kz.

В Положении о Комитете по информационной безопасности МЦРИАП РК ведомству добавлены новые функции: осуществление защиты доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета;

не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения проверок, подготовка плана проведения периодических проверок;

разработка правил осуществления уведомления субъектов персональных данных о нарушении безопасности персональных данных;

направление оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства информации о нарушении безопасности персональных данных, влекущем риск нарушения прав и законных интересов субъектов;

разработка правил функционирования программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности;

разработка перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

разработка перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов;

разработка правил хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляемого собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории РК, с принятием необходимых мер по защите персональных данных;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям разработка предложений по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направление их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;

разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

разработка и (или) актуализация профессиональных стандартов на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций;

разработка профессиональных стандартов по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения Национальной палаты предпринимателей РК;

на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах;

подготовка предложений, в том числе проектов соответствующих решений, по правовому регулированию вопросов обеспечения информационной безопасности для последующего внесения в правительство;

согласование правил и сроков представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности РК;

осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о персональных данных и их защите. Вместе с тем исключены функции Комитета по информационной безопасности: разработка порядка выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов;

ведение государственного электронного реестра уведомлений лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество;

прием уведомлений от лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество. К функциям Аэрокосмического комитета добавили: разработку формы регистра космических объектов; Новые функции Комитета телекоммуникаций теперь включают: разработку правил проведения инвентаризации сетей телекоммуникаций и кабельной канализации, построенных за счет бюджетных средств, а также предоставления их в имущественный наем (аренду);

разработку правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;

разработку правил выпуска, реализации государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;

осуществление ввода в обращение государственных знаков почтовой оплаты;

осуществление снятия с почтового обращения государственного знака почтовой оплаты в целях использования в качестве филателистической продукции;

формирование государственной коллекции знаков почтовой оплаты;

разработку требования соблюдения национальной безопасности физическими и юридическими лицами при принятии решений по вопросам строительства, эксплуатации и развития сетей связи;

разработку правил выявления и пресечения работы незаконно эксплуатируемых радиоэлектронных средств, в том числе усилителей сигналов связи, высокочастотных устройств, специального технического оборудования для блокирования радиосигнала, по согласованию с КНБ, Министерством обороны и МВД РК;

разработку правил проведения конверсии радиочастотного спектра и методики технико-экономического обоснования затрат на проведение конверсии радиочастотного спектра;

разработку плана перспективного использования радиочастотного спектра в соответствии с регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи;

разработку правил субсидирования услуги связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах с целью внедрения цифровых технологий;

разработку предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи;

разработку правил предоставления операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, агрегированных данных при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, по согласованию с КНБ РК; управление сетями связи при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения во взаимодействии с государственными органами по перечню, определяемому правительством РК, которые имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной связи, сетей и средств связи экстренных служб; обеспечение централизованного экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера через абонентские устройства сотовой связи; разработку показателей качества универсальных услуг почтовой связи;

разработку порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах совместного использования;

согласование требований к сетям и средствам связи и порядка обеспечения операторами связи и (или) владельцами сетей связи за счет собственных или привлеченных средств функций своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, определяемых КНБ РК;

осуществление контроля за соблюдением Национальным оператором почты законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении им услуг почтовой связи;

организацию доступности инфраструктуры связи на территории РК;

разработку в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в области почты, направленных на совершенствование и развитие почтовой деятельности в РК, и организация их реализации; осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в сетях телекоммуникаций; разработку правил прохождения международного или национального технического аудита центров обработки данных по согласованию с КНБ РК; разработку правил организации деятельности центра обработки данных по согласованию с КНБ РК; разработку размера и правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам; разработку правил использования сетей связи с применением негеостационарных спутников по согласованию с органами национальной безопасности; разработку правил проведения конкурса по определению операторов универсального обслуживания, включая расчет размера субсидий и порядок возложения министерством обязанности по оказанию универсальных услуг на операторов связи, требований к операторам связи по оказанию универсальных услуг связи, перечня универсальных услуг связи. У Комитета государственных услуг добавились следующие функции: разработка правил функционирования единого шлюза доступа к интернету и единого шлюза электронной почты электронного правительства по согласованию с КНБ РК;

обеспечение установления по согласованию с антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства;

обеспечение установления по согласованию с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами и антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан" при осуществлении деятельности по ведению государственного земельного кадастра РК, за исключением изыскательских работ, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 153 Земельного кодекса РК;

обеспечение установления по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества, и антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан" при осуществлении деятельности по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе в ускоренном порядке, и государственному техническому обследованию зданий, сооружений и (или) их составляющих;

обеспечение установления по согласованию с антимонопольным органом и государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере регистрации залога движимого имущества, цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан", при осуществлении деятельности по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, оказанию информационной услуги в виде выдачи выписки из реестра залога движимого имущества, исправлению ошибок в регистрационных документах, допущенных по вине заявителя;

обеспечение установления по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения и антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан" в сфере обязательного социального медицинского страхования;

обеспечение установления по согласованию с антимонопольным органом и государственным органом, осуществляющим руководство в сфере социальной защиты населения, регулирование, контрольные функции за деятельностью фонда, цен на услуги, оказываемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан" в сфере обязательного социального страхования;

обеспечение установления по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством РК, межотраслевой координации в сфере социальной защиты населения, и антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Госкорпорацией "Правительство для граждан" в сфере пенсионного обеспечения;

обеспечение установления по согласованию с антимонопольным органом и государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, цен на работы, услуги, производимые и (или) реализуемые Госкорпорацией "Правительство для граждан" в рамках единого совокупного платежа;

обеспечение определения размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции РК и антимонопольным органом;

обеспечение установления цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектами государственной монополии и специального права, по согласованию с антимонопольным органом;

разработка правил деятельности контакт-центра "111" и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами;

организация и обеспечение деятельности контакт-центра "111";

разработка типовых требований по организации работы контакт-центров административных органов;

координация работы по реализации типовых требований по организации работы контакт-центров административных органов;

разработка перечня разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений;

осуществление оценки процессов автоматизации государственных услуг;

разработка порядка выявления скрытых госуслуг и внесения их в реестр государственных услуг;

разработка правил информационного взаимодействия информационной системы мониторинга оказания государственных услуг с информационными системами;

разработка правил внесения данных услугодателем в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги;

разработка типового партнерского соглашения;

разработка правил отбора субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения;

проведение отбора субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения;

осуществление отбора государственных услуг из реестра государственных услуг, по которым партнерские организации могут осуществлять прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу их результатов услугополучателю;

разработка требований к субъектам предпринимательства для заключения партнерского соглашения по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. Также добавлен ряд новых функций Комитету искусственного интеллекта и развития инноваций: разработка целевых технологических программ;

разработка правил инициирования экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов;

разработка методики расчета национального индекса развития инновационной деятельности;

разработка классификации инновационной деятельности;

реализация государственной политики в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;

участие в реализации программы по подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;

разработка перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;

разработка порядка выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов;

ведение государственного реестра лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

разработка правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрение современных технологий;

создание условий для развития отрасли информационно-коммуникационных технологий;

разработка правил осуществления мониторинга реализации государственной технологической политики в регионах;

формирование предложений по определению перечня специальностей, по которым требуется подготовка специалистов для приоритетных секторов экономики, на основе представляемых субъектами промышленно-инновационной деятельности сведений о потребностях в специалистах и направление в уполномоченный орган по вопросам занятости населения;

управление, ведение, сопровождение, обеспечение функционирования и использования информационной системы "Единое окно" национальной инновационной системы;

выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;

осуществление международного сотрудничества в сфере электронной промышленности и представление интересов РК в международных организациях и иностранных государствах. Приказ введен в действие с 10 декабря 2024 года.

Поделиться новостью