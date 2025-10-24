#АЭС в Казахстане
Право

Министерству энергетики добавили новые функции

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:13 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 21 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики РК, сообщает Zakon.kz.

Так, с 19 января 2026 года вводятся в действие обновленные функции министерства:

  • разрабатывает и утверждает порядок подготовки генеральной и региональных схем газификации РК;
  • разрабатывает и утверждает генеральную схему газификации РК и осуществляет мониторинг ее реализации;

Также дополнено, что:

  • согласовывает региональные схемы газификации РК;

В новой редакции изложены следующие функции:

  • разрабатывает и утверждает правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии;
  • разрабатывает и утверждает правила формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом;

При этом добавлены новые функции:

  • определяет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса;
  • устанавливает порядок обеспечения информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса;
  • определяет отраслевой центр информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса.
  • разрабатывает и утверждает правила подключения объектов систем газоснабжения к газораспределительной системе;
  • разрабатывает и утверждает перечень нефтепродуктов, доставляемых единым оператором по поставке нефтепродуктов;
  • вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;
  • заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;
  • проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационных планов;
  • представляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
  • организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;
  • обеспечивает соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • при объявлении мобилизации организует и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами Республики Казахстан проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;
  • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствующей сфере государственного управления;
  • разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационные планы;
  • вносит в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • участвует в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;
  • организует и обеспечивает деятельность специальных формирований в соответствующей сфере государственного управления для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;
  • несет ответственность за мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствующей сфере государственного управления, а также создает работникам мобилизационных органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей;
  • принимает участие в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике;
  • участвует в оценке производства заявителей для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей;

С 1 января 2027 года добавлены новые функции министерства:

  • разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва.

Постановление вводится в действие с 3 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
