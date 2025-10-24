Министерству энергетики добавили новые функции

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства от 21 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики РК, сообщает Zakon.kz.

Так, с 19 января 2026 года вводятся в действие обновленные функции министерства: разрабатывает и утверждает порядок подготовки генеральной и региональных схем газификации РК;

разрабатывает и утверждает генеральную схему газификации РК и осуществляет мониторинг ее реализации; Также дополнено, что: согласовывает региональные схемы газификации РК; В новой редакции изложены следующие функции: разрабатывает и утверждает правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии;

разрабатывает и утверждает правила формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом; При этом добавлены новые функции: определяет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса;

устанавливает порядок обеспечения информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса;

определяет отраслевой центр информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса.

разрабатывает и утверждает правила подключения объектов систем газоснабжения к газораспределительной системе;

разрабатывает и утверждает перечень нефтепродуктов, доставляемых единым оператором по поставке нефтепродуктов;



вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;

заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

представляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;

обеспечивает соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

при объявлении мобилизации организует и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами Республики Казахстан проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствующей сфере государственного управления;

разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационные планы;

вносит в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;

участвует в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;

организует и обеспечивает деятельность специальных формирований в соответствующей сфере государственного управления для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;

несет ответственность за мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствующей сфере государственного управления, а также создает работникам мобилизационных органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей;

принимает участие в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике;

участвует в оценке производства заявителей для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей; С 1 января 2027 года добавлены новые функции министерства: разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва. Постановление вводится в действие с 3 ноября 2025 года.

