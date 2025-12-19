#Казахстан в сравнении
Право

Медпомощь в рамках ГОБМП и ОСМС: что изменится

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 11:39 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 15 декабря 2025 года внесены изменения в перечни медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне гарантированного объема бесплатной медицинской помощи вводится в новой редакции:

с 1 января 2027 года:

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), в том числе:

  • первичное обращение за медицинской помощью;
  • оказание услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний.

Уточняется специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

  • профилактика и диагностика заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом;

добавлено:

  • скрининговые исследования на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С и других заболеваний по перечню и в порядке, определяемом уполномоченным органом.

подпункт, предусматривающий диагностику и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню и в порядке, определяемом уполномоченным органом, – исключен.

Оказывается специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях при социально значимых заболеваниях, а также услуги на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.

Также уточняется, что оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

  • в экстренной форме при состояниях, угрожающих жизни, по перечню, определяемому уполномоченным органом, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара, по перечню, определяемому уполномоченным органом.

Медицинская реабилитация оказывается в том числе:

  • больных туберкулезом, лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями).

Кроме того, с 1 января 2027 года:

  • исключается пункт, предусматривающий подготовку посмертного донора к изъятию органов (частей органов) или тканей (частей ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (частей органов) или тканей (частей ткани) (перенесен в перечень ОСМС. – Прим. авт.).

При этом добавлен перечень социально значимых заболеваний, включающий в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года, утверждается уполномоченным органом.

Обновлен перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Так, в медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования входят:

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (за исключением случаев профилактики, диагностики заболеваний и скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП):

  • профилактические медицинские осмотры в порядке и с периодичностью, определенных уполномоченным органом;
  • прием и консультации профильными специалистами, а также услуги мобильной бригады на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них;
  • динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями в порядке и с периодичностью, установленных уполномоченным органом;
  • оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения по перечню, утвержденному уполномоченным органом;
  • диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, по перечню, определяемому уполномоченным органом;
  • процедуры и манипуляции по перечню, определяемому уполномоченным органом;
  • скрининговые исследования на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития, определенные уполномоченным органом.

Вводится в действие с 1 января 2027 года:

Первичная медико-санитарная помощь (за исключением случаев профилактики, диагностики, лечения заболеваний и скрининговых исследований в рамках ГОБМП).

Введено в действие с 29 декабря 2025 года:

  • Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП), а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях:

  • в плановой форме, включая реконструктивные, пластические хирургические операции детям с врожденными анатомическими дефектами лицевого скелета и головы, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП;
  • в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП.

Также предусмотрена медицинская реабилитация (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП) по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом.

Введено в действие с 29 декабря 2025 года:

  • Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.
  • Подготовка посмертного донора к изъятию органов (части органа) или тканей (части ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) с целью трансплантации органов (части органа) или тканей (части ткани).

Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими препаратами при оказании:

  • специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;
  • первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
