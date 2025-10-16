Утверждены правила сбора икры и других продуктов жизнедеятельности от диких рыб
Под продуктами жизнедеятельности диких животных, обитающих в естественной среде, понимаются икра и молоки рыб, а также слизь и экскременты рыб и других водных животных, получаемых без изъятия особей из естественной среды обитания.
При этом предусматривается:
- Обеспечение сохранения численности и воспроизводственного потенциала популяций рыб.
- Исключение причинения неоправданного вреда рыбе при получении продуктов ее жизнедеятельности.
- Приоритет воспроизводства и устойчивого использования над экономической выгодой.
При использовании рыб в целях получения продуктов их жизнедеятельности не допускаются:
- изъятие рыб и других водных животных из естественной среды обитания;
- разрушение их жилищ и других сооружений;
- беспокойство рыб и других водных животных в период размножения;
- нарушение среды обитания рыб и других водных животных и ухудшение условий их размножения;
- действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Указывается, что процесс получения продуктов жизнедеятельности проводится с использованием гуманных методов, исключающих гибель рыб и других водных животных.
Сбор естественно выделяемого рыбами и другими водными животными (икра, молоки, слизь, экскременты) собирается без повреждения организма путем использования методов искусственного оплодотворения либо легкого надавливания на брюшную полость.
Процедура получения продуктов жизнедеятельности рыб и других водных животных завершается без изъятия особей из естественной среды обитания.
Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.