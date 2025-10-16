#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила сбора икры и других продуктов жизнедеятельности от диких рыб

сбор икры у рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 09:47 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 9 октября 2025 года утверждены Правила использования диких животных в целях получения продуктов их жизнедеятельности, сообщает Zakon.kz.

Под продуктами жизнедеятельности диких животных, обитающих в естественной среде, понимаются икра и молоки рыб, а также слизь и экскременты рыб и других водных животных, получаемых без изъятия особей из естественной среды обитания.

При этом предусматривается:

  • Обеспечение сохранения численности и воспроизводственного потенциала популяций рыб.
  • Исключение причинения неоправданного вреда рыбе при получении продуктов ее жизнедеятельности.
  • Приоритет воспроизводства и устойчивого использования над экономической выгодой.

При использовании рыб в целях получения продуктов их жизнедеятельности не допускаются:

  • изъятие рыб и других водных животных из естественной среды обитания;
  • разрушение их жилищ и других сооружений;
  • беспокойство рыб и других водных животных в период размножения;
  • нарушение среды обитания рыб и других водных животных и ухудшение условий их размножения;
  • действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Указывается, что процесс получения продуктов жизнедеятельности проводится с использованием гуманных методов, исключающих гибель рыб и других водных животных.

Сбор естественно выделяемого рыбами и другими водными животными (икра, молоки, слизь, экскременты) собирается без повреждения организма путем использования методов искусственного оплодотворения либо легкого надавливания на брюшную полость.

Процедура получения продуктов жизнедеятельности рыб и других водных животных завершается без изъятия особей из естественной среды обитания.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
