Утверждены правила сбора икры и других продуктов жизнедеятельности от диких рыб

Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 9 октября 2025 года утверждены Правила использования диких животных в целях получения продуктов их жизнедеятельности, сообщает Zakon.kz.

Под продуктами жизнедеятельности диких животных, обитающих в естественной среде, понимаются икра и молоки рыб, а также слизь и экскременты рыб и других водных животных, получаемых без изъятия особей из естественной среды обитания.

При этом предусматривается:

Обеспечение сохранения численности и воспроизводственного потенциала популяций рыб.

Исключение причинения неоправданного вреда рыбе при получении продуктов ее жизнедеятельности.

Приоритет воспроизводства и устойчивого использования над экономической выгодой.

При использовании рыб в целях получения продуктов их жизнедеятельности не допускаются:

изъятие рыб и других водных животных из естественной среды обитания;

разрушение их жилищ и других сооружений;

беспокойство рыб и других водных животных в период размножения;

нарушение среды обитания рыб и других водных животных и ухудшение условий их размножения;

действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Указывается, что процесс получения продуктов жизнедеятельности проводится с использованием гуманных методов, исключающих гибель рыб и других водных животных.

Сбор естественно выделяемого рыбами и другими водными животными (икра, молоки, слизь, экскременты) собирается без повреждения организма путем использования методов искусственного оплодотворения либо легкого надавливания на брюшную полость.

Процедура получения продуктов жизнедеятельности рыб и других водных животных завершается без изъятия особей из естественной среды обитания.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.