Зарегистрировать авто теперь можно на egov.kz: запущен пилотный проект

Принят совместный приказ МВД РК и МИИЦ РК о проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации, сообщает Zakon.kz.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта, который определяет порядок реализации пилотного проекта в части оказания государственной услуги "Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдачи свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков" через портал "электронного правительства" и объектов информатизации при первичной государственной регистрации транспортных средств, произведенных на территории Казахстана.

Указывается, что при первичной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации, выбор государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса и оставленных на хранение не доступен.

Процесс первичной государственной регистрации транспорта через портал "электронного правительства" и объектов информатизации включает следующие этапы:

Инициирование заявки на первичную регистрацию автотранспорта со стороны продавца (юридическое лицо – осуществляющее деятельность по продаже транспортных средств) с прохождением проверки по ОКЭД. При несоответствии ОКЭД – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при соответствии ОКЭД – переход к следующему шагу;

Продавец вводит VIN-код и ПЭП проводит проверку по сведениям из информационных систем;

Проверка по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

Проверка сведений по уплате таможенных платежей. При отсутствии сведений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

Проверка сведений по уплате утилизационного платежа. При отсутствии сведений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

Продавец вводит ИИН покупателя (физическое лицо) и ПЭП проводит проверку по сведениям ГБД ФЛ;

Запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений – выведение уведомления о необходимости ввода корректного ИИН, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

Продавец подписывает заявку с помощью ЭЦП;

Покупатель получает уведомление в личном кабинете ПЭП о поступлении заявки на первичную регистрацию транспортного средства и согласовывает заявку после чего переходит к заполнению данных;

ПЭП осуществляет запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

ПЭП производит проверку по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений – выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений – переход к следующему шагу;

ПЭП направляет запрос в ЕРАП для проверки наличия у покупателя административных штрафов. При наличии неоплаченных штрафов – выведение уведомления о необходимости оплаты и повторной подачи, при отсутствии неоплаченных штрафов – переход к следующему шагу;

Покупатель выбирает из перечня желаемый ЦОН для получения готовых документов и указывает желаемый тип ГРНЗ;

ПЭП направляет запрос в БМГ для получения зарегистрированного номера. При отсутствии зарегистрированного номера – ввод покупателем номера и переход к следующему шагу, при получении номера – переход к следующему шагу;

Покупатель оплачивает необходимые пошлины и сборы посредством ПШЭП;

Покупатель подписывает заявку с помощью ЭЦП;

После обработки заявки ПЭП отображает уведомление об успешном оказании услуги либо мотивированный отказ.

Управления административной полиции Департаментов полиции областей (городов республиканского значения) принимают меры по оказанию государственных услуг в соответствии Правилами государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства.

В свою очередь РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК принимает меры по своевременной распечатке свидетельств о регистрации транспортных средств.

После получения уведомления об успешном оказании услуги покупатель обращается в выбранный ЦОН для получения готовых документов (СРТС и ГРНЗ) на ресепшн.

Покупатель предъявляет работнику ЦОНа документ, удостоверяющий личность или электронный документ из сервиса цифровых документов и работник ЦОНа выдает талон электронной очереди на выдачу готовых документов.

Покупатель предъявляет работнику сектора выдачи документ, удостоверяющий личность или электронный документов из сервиса цифровых документов с номером заявки из ПЭП.

Затем работник сектора выдачи осуществляет выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства и госномер в соответствии с заявкой, поступившей из ПЭП.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2025 года и действует по 31 августа 2026 года.