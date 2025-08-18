В Казахстане хотят упростить регистрацию автомобилей, купленных в салонах

Министерство цифрового развития подготовило проект приказа о проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации, сообщает Zakon.kz.

В рамках пилотного проекта первичную государственную регистрацию транспортных средств, приобретенных в автосалонах, можно будет осуществить посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации.

Через портал будут оказывать следующие госуслуги:

государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства;

выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков.

Планируемый срок реализации пилотного проекта – по 31 августа 2026 года. Инициатива будет реализована Министерством цифровизации совместно с МВД РК.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 сентября 2025 года.