Право

В Казахстане хотят упростить регистрацию автомобилей, купленных в салонах

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 09:17 Фото: pexels
Министерство цифрового развития подготовило проект приказа о проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации, сообщает Zakon.kz.

В рамках пилотного проекта первичную государственную регистрацию транспортных средств, приобретенных в автосалонах, можно будет осуществить посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации.

Через портал будут оказывать следующие госуслуги:

  • государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства;
  • выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков.

Планируемый срок реализации пилотного проекта – по 31 августа 2026 года. Инициатива будет реализована Министерством цифровизации совместно с МВД РК.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
