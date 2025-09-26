#АЭС в Казахстане
Право

Свидетельство о переоборудовании авто будут выдавать только в цифровом виде

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 09:25 Фото: pexels
МВД подготовило приказ о проведении пилотного проекта по оказанию госуслуги "Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности посредством объектов информатизации", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – оцифровка и упрощение процедуры переоборудования транспортных средств по оказанию государственной услуги "Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности" посредством объектов информатизации.

Также планируется исключить предоставление ряда документов в бумажном виде за счет реализации интеграционного взаимодействия между соответствующими информационными системами государственных органов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.

Ранее мы рассказали, за какой транспорт сельхозпроизводители не платят налоги в Казахстане.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
