Присвоение статуса кандаса: внесены изменения в правила

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 10 октября 2025 года внесла изменения и дополнения в Правила присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются следующие понятия:

единый портал миграционных услуг "migration.enbek.kz" – подсистема цифровой экосистемы Электронная биржа труда (enbek.kz), обеспечивающая учет и движение мигрантов, а также мониторинг предоставления услуг в сфере миграции;

мобильное приложение единого портала миграционных услуг "migration.enbek.kz" – программный продукт, установленный и запущенный на абонентском устройстве сотовой связи и предоставляющий доступ к государственным услугам и функциям, оказываемым в электронной форме посредством сотовой связи и интернет.

Заявление о присвоении статуса кандаса подается заявителем по форме через единый портал миграционных услуг "migration.enbek.kz" посредством объекта информатизации: мобильное приложение, загранучреждение РК, Государственную корпорацию либо веб-портал "электронного правительства" egov.kz, с приложением следующих документов:

автобиография (в произвольной форме);

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии), с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык;

копии документов, устанавливающих соответствие заявителя условию (на присвоение статуса) (свидетельства о рождении, заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства, другие официальные документы специальных органов страны исхода этнических казахов подтверждающие национальность претендентов), в случае отсутствия рекомендации Комиссии по определению принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке).

Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов (за исключением автобиографии) возвращаются заявителю, также возможно использование электронных копий и данных из государственных баз.

Для продления статуса подается соответствующее заявление.

При этом истребование от заявителей документов, которые получают из информационных систем, не допускается.

Заявление, поданное через единый портал миграционных услуг "migration.enbek.kz" либо мобильное приложение, поступает в АИС "Кандас" для рассмотрения местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением заявителя о регистрации его заявления.

Услуга оказывается физическим лицам бесплатно.

Затем комиссия в течение трех рабочих дней после дня поступления заявления рассматривает его и выносит рекомендацию об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса или о присвоении статуса кандаса.

Рекомендация о присвоении либо об отказе в присвоении статуса кандаса принимается Комиссией и оформляется протоколом. В ходе каждого заседания Комиссии ведется видеозапись рассмотрения заявлений этнических казахов.

Правила также дополнены нормой о том, что при принятии решения о мотивированных замечаниях по представленным документам исполнитель услугодателя направляет услугополучателю уведомление (через портал, электронную почту, SMS) о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней с момента отправки уведомления.

По результатам заслушивания местный исполнительный орган принимает решение о принятии заявления на присвоение либо продление статуса кандаса или формирует мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В случае отсутствия возможности участия услугополучателя в заслушивании по уважительным причинам заслушивание переносится на срок окончания причин неявки, с предоставлением услугополучателем подтверждающих документов.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный электронной цифровой подписью руководителя местного исполнительного органа, направляется заявителю в форме электронного документа.

Аналогичным образом местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение двух рабочих дней после дня поступления заявления и приложенных документов принимает решение о продлении статуса кандаса однократно, на срок не более шести месяцев.

Как отмечается, решение местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения о продлении либо в отказе в продлении статуса кандаса направляется в течение одного рабочего дня через шлюз "электронного правительства" в Государственную корпорацию для последующего оповещения заявителя.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2025 года.