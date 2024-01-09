Как будут присваивать статус кандаса: изменены правила

Министерство труда приказом от 29 декабря 2023 года внесло изменения в Правила присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусмотрено, что заявление о присвоении статуса кандаса подается заявителем через мобильное приложение ИС "Құтты мекен" либо через загранучреждение РК с приложением необходимых документов по оказанию государственной услуги "Присвоение или продление статуса кандаса".

Затем заявление поступает в АИС "Кандас" для рассмотрения местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты и занятости населения (МИО) с уведомлением заявителя о регистрации его заявления.

Заявление, поданное через загранучреждения РК, регистрируется сотрудником загранучреждения в АИС "Кандас" и направляется в МИО, о чем также уведомляется заявитель.

МИО в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления проверяет полноту и достоверность пакета представленных документов.

При представлении неполного пакета и (или) документов с истекшим сроком действия, МИО отказывает в приеме заявления согласно Перечню. Отказ в приеме заявления, подписанный ЭЦП руководителя местного исполнительного органа, направляется заявителю.

Территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности в течение 20 рабочих дней после дня получения пакета документов заявителей направляют в МИО информацию о наличии или отсутствии компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации о его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям.

МИО в течение 3 рабочих дней после дня поступления информации от территориальных подразделений органов внутренних дел и органов национальной безопасности передают заявление с приложенными к нему документами на рассмотрение Комиссии. (Ранее эта процедура занимала 1 рабочий день).

Комиссия в течение 10 рабочих дней после дня поступления заявления рассматривает его и выносит рекомендацию об отказе либо присвоении статуса кандаса с учетом следующих условий:

для расселения в регионы, определенные в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 112 Социального кодекса РК;

для расселения в территориях агломерации и сельских населенных пунктах, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;

для воссоединения с семьей и/или близкими родственниками заявителя, постоянно проживающих на территории региона подачи заявления с подтверждением родства и являющихся гражданами РК с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов и предоставлением нотариально заверенного согласия на проживание заявителя в случае, если заявитель не является собственником жилья;

и являющихся гражданами РК с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов для трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов с приложением предварительного трудового договора либо индивидуальные предприниматели из числа этнических казахов .

. этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК с приложением справки с места учебы.

Рекомендация о присвоении либо об отказе в присвоении статуса кандаса принимается Комиссией и оформляется протоколом.

Для продления статуса кандаса, в целях получения гражданства РК в упрощенном порядке, заявители, получившие разрешение на постоянное проживание в Казахстане, подают в МИО либо Госкорпорацию заявление о продлении ранее присвоенного им статуса кандаса.

Внесено уточнение касательно процедуры оказания госуслуги.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги на присвоение статуса кандаса осуществляются МИО областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, через загранучреждения РК (Для этнических казахов, проживающих за пределами РК), а также веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги на продление статуса кандаса осуществляется Государственной корпорацией.

Государственная услуга по присвоению статуса кандас оказывается в течение 35 рабочих дней, а по продлению статуса кандас – в течение 5 рабочих дней.

Приказ вводится в действие 19 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 1 декабря 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 19 476 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 126,5 тыс. этнических казахов.