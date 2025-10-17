Боевая подготовка военных резервистов: в МВД утвердили правила прохождения

Министр внутренних дел приказом от 30 сентября 2025 года утвердил Правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, сообщает Zakon.kz.

Прохождение военными резервистами занятий или сборов по боевой подготовке (боевая подготовка военных резервистов) представляет собой процесс обучения (слаживания) подразделений и органов военного управления, направленный на подготовку их к выполнению задач по предназначению.

Целями боевой подготовки являются формирование, поддержание и совершенствование требуемого уровня индивидуальной, военно-профессиональной подготовки, морально-психологической устойчивости и физической готовности личного состава, слаживание воинских частей (подразделений) для выполнения служебно-боевых задач в соответствии с их предназначением в мирное и военное время.

Основными задачами боевой подготовки военных резервистов являются:

подготовка к выполнению должностных и специальных обязанностей в ходе приведения в высшие степени боевой готовности, выполнения специальных задач, уверенного применения штатного вооружения и военной техники;

обучение к действиям в составе караулов, войсковых нарядов, расчетов, батальонных и сводно-тактических групп, подразделений по выполнению своих должностных и специальных обязанностей и умелому применению штатного вооружения и военной техники по боевому предназначению;

освоение новых образцов вооружения и военной техники, привитие знаний и навыков в их правильной эксплуатации и поддержании в готовности к боевому применению, выполнению требований безопасности;

выработка смелости и решительности, физической выносливости и ловкости, способности переносить физические и психологические нагрузки в сложных условиях обстановки.

Боевая подготовка военных резервистов организуется в соответствии с правовыми актами по вопросам боевой подготовки органов управления и войск.

Руководителем боевой подготовки военных резервистов является командир (начальник) подразделения, в которой военные резервисты проходят воинскую службу.

Для учета уровня подготовки военных резервистов проводятся контрольные (контрольно-проверочные) занятия индивидуально и в составе штатного (сводного) подразделения.

График проведения боевой подготовки военных резервистов составляется на учебный год:

впервые – в течение трех дней после заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве;

после заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве; в последующем – ежегодно до 30 ноября.

Выписка из графика проведения боевой подготовки военных резервистов предоставляется военному резервисту для направления по месту его основной работы.

Прохождение военными резервистами сборов при кризисной ситуации представляют собой выполнение мероприятий в составе воинской части (учреждения) и подразделений для локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

Сроки и порядок прибытия военных резервистов при возникновении кризисных ситуаций определяет командир воинской части (начальник учреждения).

Решение о начале и окончании сборов при кризисных ситуациях принимает первый руководитель уполномоченного государственного органа, в котором военные резервисты проходят воинскую службу.

Приказ введен в действие с 30 сентября 2025 года.