#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
537.84
626.85
6.79
Право

Боевая подготовка военных резервистов: в МВД утвердили правила прохождения

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр внутренних дел приказом от 30 сентября 2025 года утвердил Правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, сообщает Zakon.kz.

Прохождение военными резервистами занятий или сборов по боевой подготовке (боевая подготовка военных резервистов) представляет собой процесс обучения (слаживания) подразделений и органов военного управления, направленный на подготовку их к выполнению задач по предназначению.

Целями боевой подготовки являются формирование, поддержание и совершенствование требуемого уровня индивидуальной, военно-профессиональной подготовки, морально-психологической устойчивости и физической готовности личного состава, слаживание воинских частей (подразделений) для выполнения служебно-боевых задач в соответствии с их предназначением в мирное и военное время.

Основными задачами боевой подготовки военных резервистов являются:

  • подготовка к выполнению должностных и специальных обязанностей в ходе приведения в высшие степени боевой готовности, выполнения специальных задач, уверенного применения штатного вооружения и военной техники;
  • обучение к действиям в составе караулов, войсковых нарядов, расчетов, батальонных и сводно-тактических групп, подразделений по выполнению своих должностных и специальных обязанностей и умелому применению штатного вооружения и военной техники по боевому предназначению;
  • освоение новых образцов вооружения и военной техники, привитие знаний и навыков в их правильной эксплуатации и поддержании в готовности к боевому применению, выполнению требований безопасности;
  • выработка смелости и решительности, физической выносливости и ловкости, способности переносить физические и психологические нагрузки в сложных условиях обстановки.

Боевая подготовка военных резервистов организуется в соответствии с правовыми актами по вопросам боевой подготовки органов управления и войск.

Руководителем боевой подготовки военных резервистов является командир (начальник) подразделения, в которой военные резервисты проходят воинскую службу.

Для учета уровня подготовки военных резервистов проводятся контрольные (контрольно-проверочные) занятия индивидуально и в составе штатного (сводного) подразделения.

График проведения боевой подготовки военных резервистов составляется на учебный год:

  • впервые – в течение трех дней после заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве;
  • в последующем – ежегодно до 30 ноября.

Выписка из графика проведения боевой подготовки военных резервистов предоставляется военному резервисту для направления по месту его основной работы.

Прохождение военными резервистами сборов при кризисной ситуации представляют собой выполнение мероприятий в составе воинской части (учреждения) и подразделений для локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

Сроки и порядок прибытия военных резервистов при возникновении кризисных ситуаций определяет командир воинской части (начальник учреждения).

Решение о начале и окончании сборов при кризисных ситуациях принимает первый руководитель уполномоченного государственного органа, в котором военные резервисты проходят воинскую службу.

Приказ введен в действие с 30 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Взносы на ОСМС для самозанятых составят 1% с 2026 года
10:18, Сегодня
Взносы на ОСМС для самозанятых составят 1% с 2026 года
Военные резервисты будут проходить сборы по боевой подготовке: утверждены правила
09:50, 12 августа 2025
Военные резервисты будут проходить сборы по боевой подготовке: утверждены правила
Единовременную компенсацию будут выплачивать в случае гибели военного резервиста
12:56, 11 августа 2025
Единовременную компенсацию будут выплачивать в случае гибели военного резервиста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: