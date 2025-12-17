Утверждены правила прохождения сборов резервистов КНБ

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 8 декабря 2025 года утвердил Правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что прохождение военными резервистами занятий или сборов по боевой подготовке представляет собой процесс обучения и слаживания подразделений и органов военного управления, направленный на обеспечение их готовности к выполнению задач по предназначению.

Целью боевой подготовки военных резервистов является поддержание и повышение уровня индивидуальной и коллективной подготовки, обеспечивающей своевременное развертывание, применение и эффективное выполнение задач по предназначению.

К задачам боевой подготовки военных резервистов относятся:

подготовка к исполнению должностных и специальных обязанностей при приведении подразделений в высшие степени боевой (оперативно-служебной) готовности, а также при выполнении служебных, боевых и специальных задач;

обучение действиям в составе пограничных нарядов, экипажей, расчетов, смен и подразделений, повышение уровня боевой выучки;

освоение новых образцов вооружения и военной техники, приобретение практических навыков по их эксплуатации, техническому обслуживанию и применению, соблюдение требований безопасности;

формирование морально-психологических и физических качеств, включая решительность, выносливость, ловкость, устойчивость к стрессу и способность действовать в условиях повышенной сложности.

Занятия по боевой подготовке проводятся сроком до трех календарных дней в месяц, но не более 30 календарных дней в год. При пропуске занятий по боевой подготовке военный резервист посещает указанные занятия в другое свободное время по согласованию с начальником (командиром) подразделения.

Сборы по боевой подготовке продолжительностью 30 календарных дней проводятся один раз в год с предоставлением двух дней отдыха в последние дни сборов.

Для оценки уровня подготовки военных резервистов на заключительном этапе проведения сборов по боевой подготовке проводятся контрольные занятия индивидуально и в составе штатных (сводных) подразделений в порядке, определенном правовыми актами, регламентирующими организацию боевой (оперативно-боевой) подготовки органов управления и подразделений.

Органом управления, организующим боевую подготовку подразделения, в котором военные резервисты проходят службу, составляется график проведения боевой подготовки на учебный год:

впервые – в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве;

со дня заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве; в последующем – ежегодно до 30 ноября.

График проведения боевой подготовки утверждается начальником подразделения и доводится до сведения военных резервистов в течение трех рабочих дней со дня утверждения.

Выписка из утвержденного графика предоставляется военному резервисту для предъявления по месту основной работы.

При изменениях графика проведения боевой подготовки, военные резервисты уведомляются об этом в течение пяти рабочих дней.

Прохождение военными резервистами сборов при кризисной ситуации представляет собой выполнение мероприятий в составе подразделения (учреждения) для локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях.

В случае объявления сборов при кризисных ситуациях военные резервисты прибывают в подразделение в сроки и порядке, определяемые начальником (командиром) подразделения, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

Решение о начале и завершении сборов при кризисных ситуациях принимает председатель КНБ РК или лицо, его замещающее.

Приказ вводится в действие с 26 декабря 2025 года.