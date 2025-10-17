Кто будет представлять декларацию об активах с 2025 года: внесены изменения

Министр финансов приказом от 13 октября 2025 года внес изменения в формы декларации об активах и обязательствах физического лица и Правил ее составления, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что декларация представляется следующими физическими лицами, являющимися на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации:

с 2025 года:

лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности" и "О рынке ценных бумаг";

гражданами РК, резидентами РК в случае наличия за пределами РК на праве собственности (требования) следующего имущества:

- имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

- денег на банковских счетах в иностранных банках в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000 МРП;

- инвестиционного золота;

- долей участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами РК;

- долей участия в жилищном строительстве;

- ценных бумаг, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, за исключением производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории РК;

- денег на иностранных брокерских счетах;

- объектов интеллектуальной собственности, авторского права за пределами РК;

- задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) за пределами республики, указанной в пункте 5 статьи 631 Налогового кодекса;

- прочего имущества, указанного в пункте 4 статьи 631 Налогового кодекса;

гражданами РК, резидентами РК в случае наличия цифровых активов;

лицами, занимающимися частной практикой.

При этом положения подпунктов 2, 3 и 4 не распространяются на лиц, представивших декларацию об активах и обязательствах до 1 января 2025 года.

Также говорится, что раздел "Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающих по всем банковским вкладам тысячекратный размер месячного расчетного показателя" заполняется в случае, если отмечена строка 03 в Декларации и при наличии денег на иностранных брокерских счетах.

В строке 03 отражается:

в графе А – порядковый номер заполняемой строки;

– порядковый номер заполняемой строки; в графе В – идентификационный номер банковского учреждения, зарегистрированного за пределами РК или его аналог, позволяющий определить такое банковское учреждение как отдельного налогоплательщика, номер брокерского счета;

– идентификационный номер банковского учреждения, зарегистрированного за пределами РК или его аналог, позволяющий определить такое банковское учреждение как отдельного налогоплательщика, номер брокерского счета; в графе С – наименование банковского учреждения (например, Royal bank of Canada), финансового учреждения (имя брокера);

– наименование банковского учреждения (например, Royal bank of Canada), финансового учреждения (имя брокера); в графе D – код страны регистрации банковского учреждения (код страны указывается в соответствии с двузначной буквенной кодировкой);

– код страны регистрации банковского учреждения (код страны указывается в соответствии с двузначной буквенной кодировкой); в графе E – код валюты, в которой имеются деньги на банковских счетах (код валюты указывается в соответствии с трехзначной буквенной кодировкой);

– код валюты, в которой имеются деньги на банковских счетах (код валюты указывается в соответствии с трехзначной буквенной кодировкой); в графе F – общая сумма денег на банковских и брокерских счетах на конец отчетного года в валюте, указанной в графе E (сведения заполняются только о деньгах на иностранных банковских и брокерских счетах, находящихся за пределами РК).

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.