Кто должен представлять декларацию о доходах: изменения в правилах

Приказом министра финансов от 24 октября 2025 года внесены изменения в формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правила ее составления, сообщает Zakon.kz

Так, говорится, что декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом, в котором возникло обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах.

Вместе с тем уточнен перечень лиц, представляющих декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00: к ним относятся граждане Казахстана, физлица – резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода:

лица, на которых в соответствии с Законом "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;

крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", а также их супруги-резиденты;

руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;

лица, занимающиеся частной практикой;

лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физлицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;

лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 000-кратный размер МРП;

лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства;

лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;

лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП в РК и за ее пределами:

- недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации;

- механические транспортные средства и прицепы, подлежащие госрегистрации;

- доли участия в уставном капитале юридического лица;

- ценные бумаги;

- производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

- доли участия в жилищном строительстве;

- инвестиционное золото;

лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении предварительной суммы прочих вычетов.

Также уточнен перечень иностранцев и лиц без гражданства, являющихся нерезидентами, представляющих декларацию о доходах и имуществе.

Указывается, что декларация предназначена для отражения физическими лицами информации о:

доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением подлежащих декларированию доходов индивидуального предпринимателя от предпринимательской деятельности;

налоговых вычетах;

приобретении или отчуждении имущества за пределами РК, в том числе на безвозмездной основе;

требовании по зачету и возврату суммы превышения по индивидуальному подоходному налогу, в том числе при применении налогового вычета, с указанием согласия физического лица на представление банковскими учреждениями сведений о расходах физического лица на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным на приобретение жилья в РК.

Требование по зачету и возврату суммы превышения по ИПН заполняется с 1 января 2025 года.

деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;

имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица:

- имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

- ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан, цифровых активах;

- инвестиционном золоте;

- доле участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами РК;

задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) за пределами республики.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2025 года.