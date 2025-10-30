Кто должен представлять декларацию о доходах: изменения в правилах
Так, говорится, что декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом, в котором возникло обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах.
Вместе с тем уточнен перечень лиц, представляющих декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00: к ним относятся граждане Казахстана, физлица – резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода:
- лица, на которых в соответствии с Законом "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;
- крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", а также их супруги-резиденты;
- руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;
- лица, занимающиеся частной практикой;
- лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физлицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;
- лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 000-кратный размер МРП;
- лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства;
- лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;
- лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП в РК и за ее пределами:
- недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации;
- механические транспортные средства и прицепы, подлежащие госрегистрации;
- доли участия в уставном капитале юридического лица;
- ценные бумаги;
- производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);
- доли участия в жилищном строительстве;
- инвестиционное золото;
- лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении предварительной суммы прочих вычетов.
Также уточнен перечень иностранцев и лиц без гражданства, являющихся нерезидентами, представляющих декларацию о доходах и имуществе.
Указывается, что декларация предназначена для отражения физическими лицами информации о:
- доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением подлежащих декларированию доходов индивидуального предпринимателя от предпринимательской деятельности;
- налоговых вычетах;
- приобретении или отчуждении имущества за пределами РК, в том числе на безвозмездной основе;
- требовании по зачету и возврату суммы превышения по индивидуальному подоходному налогу, в том числе при применении налогового вычета, с указанием согласия физического лица на представление банковскими учреждениями сведений о расходах физического лица на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным на приобретение жилья в РК.
Требование по зачету и возврату суммы превышения по ИПН заполняется с 1 января 2025 года.
- деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;
- имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица:
- имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
- ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан, цифровых активах;
- инвестиционном золоте;
- доле участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами РК;
- задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) за пределами республики.
Приказ вводится в действие с 9 ноября 2025 года.