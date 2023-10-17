Кто и как будет представлять декларацию о раскрытии активов

Генеральный прокурор и заместитель премьер-министра-министр финансов совместным приказом утвердили форму и Правила представления декларации о раскрытии активов, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 6 закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и определяют порядок представления в уполномоченный орган по возврату активов декларации о раскрытии активов лицами, включенными в реестр.

При этом под декларацией о раскрытии активов понимают отчет о доходах, активах, находящихся (находившихся) как на территории РК, так и за ее пределами, а также о происхождении средств, на которые приобретались активы.

Декларация и прилагаемые к ней сведения предоставляются на бумажных или электронных носителях.

Прием Деклараций производится только нарочным путем. Декларации, поступившие на электронную почту, не принимаются и не рассматриваются.

Если декларация подана на электронном носителе, то все данные переводят в формат pdf для исключения внесения исправлений и изменений. Электронные носители, на которых подана Декларация, гражданам не возвращают.

К Декларации составляется опись количества страниц и прилагаемых документов (как в бумажной, так и в электронной форме). В описи указывают наименования, даты, номера, количества страниц, формы представления (оригинал, копия, нотариально удостоверенная копия, в электронной либо бумажной форме), наименование электронного носителя, содержащего приложения к декларации, количество таких электронных носителей, перечень содержащихся (записанных) на них документов (файлов) с указанием наименования, даты, номера, количества страниц документа.

Прием Декларации производят в том виде и объеме, в котором она доставлена и передана уполномоченному органу по возврату активов. Уполномоченный орган по возврату активов отказывает в принятии Декларации в случае доставки Декларации в не рабочее время либо подачи Декларации неуполномоченным лицом (не подтвердившим свои полномочия предъявлением оригиналов необходимых документов).

Дату и время поступления Декларации фиксируют в журнале приема декларации, в который также вносят сведения о:

лице, подающем Декларацию;

дате и времени доставки и передачи Декларации и приложений к ней в канцелярию уполномоченного органа по возврату активов;

представителе лица, подающего Декларацию, либо сотруднике курьерской службы, осуществившем доставку и передачу Декларации.

Уполномоченный орган по возврату активов принимает доставленную Декларацию только от лица, включенного в реестр, либо его уполномоченного представителя (законного либо по доверенности).

Личность и полномочия лица, у которого принимают доставленную Декларацию, подтверждаются предъявлением оригиналов удостоверения личности, служебного удостоверения, доверенности, выписки из приказа о назначении на должность.

С данных документов снимают копию, которая заверяется подписью данного лица с собственноручной надписью "копия верна", а также подписью сотрудника канцелярии и печатью уполномоченного органа по возврату активов.

Опись, проверенная сотрудником канцелярии уполномоченного органа по возврату активов в присутствии лица, доставившего и передающего Декларацию – полистно парафируется и заверяется подписью вышеуказанных лиц и печатью уполномоченного органа по возврату активов.

В случае отказа гражданина, доставившего и передающего Декларацию, парафировать и подписать опись, либо отсутствия у него документов, подтверждающих полномочия уполномоченный орган по возврату активов составляет письменный акт и делает соответствующую отметку в описи.

В случае несоответствия описи прилагаемым к Декларации документам уполномоченный орган по возврату активов составляет письменный акт и делает соответствующая отметка в описи.

В помещении канцелярии уполномоченного органа по возврату активов ведется аудио и видеозапись, о чем предупреждаются посетители (путем вывешивания соответствующей информации в местах нахождения посетителей в помещении канцелярии), включая лиц, доставляющих и передающих Декларации.

Срок приема Декларации – не более 5 рабочих дней со дня представления.

Документы, приложенные к Декларации и изложенные на иностранных языках, в установленном законодательством и международными договорами РК порядке легализируются либо апостилируются и сопровождаются нотариально заверенным переводом на государственный либо русский язык. Копии документов, прилагаемых к Декларации, нотариально заверяются.

При отсутствии оригиналов документов и наличии (либо отсутствии) копий таких документов, об этом указывается в декларации.

Декларация составляется на бумажном носителе – шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства.

Декларация подписывается лицом, подающим декларацию, либо его уполномоченным представителем.

В случае подачи Декларации и приложений к ней на электронных носителях документы, составленные и подписанные на бумажном носителе, сканируются и записываются на электронный носитель в pdf формате, исключающем возможность их исправления (изменения).

При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.

Уполномоченный орган по возврату активов при необходимости может запросить дополнительную информацию.

Декларация заполняется и представляется раздельно по годам за период с 1 января 1992 года по дате вручения уведомления о включении лица в реестр.

Какие сведения указывают в декларации:

Общая информация о лице

Сведения о декларируем имуществе

Доходы за отчетный период

Денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК (наличные и на банковских счетах)

Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК

Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт

Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории РК и за пределами РК

Ценные бумаги, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК

Цифровые активы

Займы, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК

Иное имущество, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК

Совместный приказ введен в действие 17 октября 2023 года.

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