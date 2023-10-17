Кто и как будет представлять декларацию о раскрытии активов
Правила разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 6 закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и определяют порядок представления в уполномоченный орган по возврату активов декларации о раскрытии активов лицами, включенными в реестр.
При этом под декларацией о раскрытии активов понимают отчет о доходах, активах, находящихся (находившихся) как на территории РК, так и за ее пределами, а также о происхождении средств, на которые приобретались активы.
Декларация и прилагаемые к ней сведения предоставляются на бумажных или электронных носителях.
Прием Деклараций производится только нарочным путем. Декларации, поступившие на электронную почту, не принимаются и не рассматриваются.
Если декларация подана на электронном носителе, то все данные переводят в формат pdf для исключения внесения исправлений и изменений. Электронные носители, на которых подана Декларация, гражданам не возвращают.
К Декларации составляется опись количества страниц и прилагаемых документов (как в бумажной, так и в электронной форме). В описи указывают наименования, даты, номера, количества страниц, формы представления (оригинал, копия, нотариально удостоверенная копия, в электронной либо бумажной форме), наименование электронного носителя, содержащего приложения к декларации, количество таких электронных носителей, перечень содержащихся (записанных) на них документов (файлов) с указанием наименования, даты, номера, количества страниц документа.
Прием Декларации производят в том виде и объеме, в котором она доставлена и передана уполномоченному органу по возврату активов. Уполномоченный орган по возврату активов отказывает в принятии Декларации в случае доставки Декларации в не рабочее время либо подачи Декларации неуполномоченным лицом (не подтвердившим свои полномочия предъявлением оригиналов необходимых документов).
Дату и время поступления Декларации фиксируют в журнале приема декларации, в который также вносят сведения о:
- лице, подающем Декларацию;
- дате и времени доставки и передачи Декларации и приложений к ней в канцелярию уполномоченного органа по возврату активов;
- представителе лица, подающего Декларацию, либо сотруднике курьерской службы, осуществившем доставку и передачу Декларации.
Уполномоченный орган по возврату активов принимает доставленную Декларацию только от лица, включенного в реестр, либо его уполномоченного представителя (законного либо по доверенности).
Личность и полномочия лица, у которого принимают доставленную Декларацию, подтверждаются предъявлением оригиналов удостоверения личности, служебного удостоверения, доверенности, выписки из приказа о назначении на должность.
С данных документов снимают копию, которая заверяется подписью данного лица с собственноручной надписью "копия верна", а также подписью сотрудника канцелярии и печатью уполномоченного органа по возврату активов.
Опись, проверенная сотрудником канцелярии уполномоченного органа по возврату активов в присутствии лица, доставившего и передающего Декларацию – полистно парафируется и заверяется подписью вышеуказанных лиц и печатью уполномоченного органа по возврату активов.
В случае отказа гражданина, доставившего и передающего Декларацию, парафировать и подписать опись, либо отсутствия у него документов, подтверждающих полномочия уполномоченный орган по возврату активов составляет письменный акт и делает соответствующую отметку в описи.
В случае несоответствия описи прилагаемым к Декларации документам уполномоченный орган по возврату активов составляет письменный акт и делает соответствующая отметка в описи.
В помещении канцелярии уполномоченного органа по возврату активов ведется аудио и видеозапись, о чем предупреждаются посетители (путем вывешивания соответствующей информации в местах нахождения посетителей в помещении канцелярии), включая лиц, доставляющих и передающих Декларации.
Срок приема Декларации – не более 5 рабочих дней со дня представления.
Документы, приложенные к Декларации и изложенные на иностранных языках, в установленном законодательством и международными договорами РК порядке легализируются либо апостилируются и сопровождаются нотариально заверенным переводом на государственный либо русский язык. Копии документов, прилагаемых к Декларации, нотариально заверяются.
При отсутствии оригиналов документов и наличии (либо отсутствии) копий таких документов, об этом указывается в декларации.
Декларация составляется на бумажном носителе – шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства.
Декларация подписывается лицом, подающим декларацию, либо его уполномоченным представителем.
В случае подачи Декларации и приложений к ней на электронных носителях документы, составленные и подписанные на бумажном носителе, сканируются и записываются на электронный носитель в pdf формате, исключающем возможность их исправления (изменения).
При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.
Уполномоченный орган по возврату активов при необходимости может запросить дополнительную информацию.
Декларация заполняется и представляется раздельно по годам за период с 1 января 1992 года по дате вручения уведомления о включении лица в реестр.
Какие сведения указывают в декларации:
- Общая информация о лице
- Сведения о декларируем имуществе
- Доходы за отчетный период
- Денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК (наличные и на банковских счетах)
- Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК
- Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт
- Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории РК и за пределами РК
- Ценные бумаги, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК
- Цифровые активы
- Займы, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК
- Иное имущество, находящееся (находившиеся) на территории РК и за пределами РК
Совместный приказ введен в действие 17 октября 2023 года.
Мы сообщали, что Токаев подписал указ о создании Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
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