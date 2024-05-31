Правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов изменятся в Казахстане

Министерство промышленности и строительства подготовило изменения в Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки определяют общие требования к организации благоустройства.

Инфраструктура и благоустройство территорий будут разрабатываться с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, арычных систем.

Также предусматривается, что проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения должны обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создавать технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, обеспечения пожарной безопасности, работы арычной системы.

Кроме того, для выгула домашних животных будут определены специальные территории, обозначенные табличками. А владельцы домашних животных должны проводить уборку экскрементов домашних животных.

Благоустройство, содержание и уборка территорий населенного пункта осуществляется собственниками земельных участков, либо организациями в области благоустройства на основании договоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

Также говорится, что организации в области благоустройства производят работы по благоустройству, содержанию и уборке населенного пункта, а также организует уборку прилегающих территорий, за исключением земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности.

Благоустройство населенного пункта обеспечивается:

структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим организацию благоустройства, содержание и эксплуатацию прилегающих территорий;

организациями в области благоустройства;

физическими и юридическими лицами, осуществляющими благоустройство, содержание и эксплуатацию территорий, принадлежащих им на праве собственности или ином праве, дворовых, придомовых территорий и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

Координацию деятельности физических и юридических лиц по вопросам благоустройства и организации уборки населенного пункта осуществляет уполномоченный орган.

В правила также добавлены требования по содержанию биотуалетов.

"Общественные стационарные туалеты и биотуалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся", – говорится в дополнении.

Вместе с тем предусматривается, что на всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны.

Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан – не реже одного раза в сутки. Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска не реже одного раза в год. Урны содержатся в исправном состоянии и в окрашенном виде. Не допускается переполнение урн.

Также в правила добавлено, что организаторы массовых мероприятий обеспечивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.

Физические, юридические лица, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельным участком на праве собственности, ином праве, праве аренды, осуществляют содержание (благоустройство) прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения организаций за счет собственных средств.

Расширен пункт по содержанию территорий земельных участков, в частности, добавлены новые функции:

уборка, мойка и дезинфекция мусороприемных камер, контейнеров, бункер-накопителей и контейнерных площадок;

установка и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационарных туалетов и биотуалетов и их функционирование по назначению;

отвод дождевых и талых вод;

удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов улично-дорожной сети;

полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, включая подъездные пути, дороги, тротуары;

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ;

восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических работ и других земляных работ;

очистка водоотводных канав (арычная система) на прилегающих территориях частных домовладений, мест общего пользования;

содержание в надлежащем состоянии объектов незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, закрываются строительными сетками либо декоративными баннерами или баннерами рекламы.

Также содержание территорий включает в себя:

ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);

обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;

сгребание и подметание снега;

вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, бункер-накопителей, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;

сбор и вывоз мусора, отходов и твердо-бытовых отходов (ТБО).

Кроме того, устанавливается, что содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, подъездных путей к дворовым территориям, тротуаров (пешеходных территорий), мостов и путепроводов включает в себя комплекс работ сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов.

Содержание территорий дорог включает в себя текущий:

ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений;

ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов;

мойку и полив дорожных покрытий;

уход за газонами и зелеными насаждениями;

текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети;

ремонт и окраску малых архитектурных форм;

ремонт и очистку смотровых колодцев, арыков, дождеприемных колодцев, ливневых канализаций, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

Устанавливается, что к зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки города, относятся все расположенные на территории населенного пункта (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):

здания административного и общественно-культурного назначения;

многоквартирные жилые дома и жилые здания;

здания и сооружения производственного и иного назначения;

постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогичные объекты);

ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.

В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:

приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;

входные узлы, группы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери);

цоколь и отмостка;

плоскости стен;

выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы);

кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на кровлю;

архитектурные детали и облицовка;

водосточные трубы, воронки;

ограждения балконов, лоджий;

парапетные и оконные ограждения, решетки;

металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя,

свесов;

навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели,

анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование);

горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);

стекла, рамы, балконные двери;

стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.

Также добавлен пункт о том, что на территории населенного пункта не допускается:

ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;

наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей объектах. Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообщений возлагается на собственников указанных объектов;

складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных участков, находящихся в собственности;

размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты, на тротуарах, газонах, дорогах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях, помещать на контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов (строительный мусор и мусор природного происхождения);

строительство, в том числе временных, хозяйственных, бытовых строений и сооружений, изменение фасадов зданий, реконструкция, а также возведение пристроек в нарушение требований Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В правила также добавлены: параграф, определяющий содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений; содержание садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптур и малых архитектурных форм и т.д.

Будет предусмотрено и содержание временных строений.

Кроме того, определена ответственность юридических и физических лиц за нарушение правил – по статье 505 КОАП (штраф от 20 до 100 МРП). При этом привлечение к ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

В целом, правила имеют цель создания безопасной, комфортной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию территорий в населенных пунктах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июня.