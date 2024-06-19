Правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов обновили в Казахстане

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 14 июня 2024 года утвердил новую редакцию Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Типовые правила имеют целью создание безопасной, комфортной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию территорий в населенных пунктах.

Организация благоустройства включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.

Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:

местные исполнительные органы, формирующие техническое задание, выбирающие подрядчика (генерального подрядчика) в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и обеспечивающие финансирование;

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории населенного пункта, которые соучаствуют в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

подрядчики (генеральные подрядчики), в том числе, строительно-монтажные организации (предприятия/компании), производители малых архитектурных форм и другие субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Инфраструктура и благоустройство территорий населенного пункта разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, арычных систем.

Помимо этого проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения обеспечивают соблюдение требований по охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, обеспечения пожарной безопасности, работы арычной системы.

Общественные стационарные туалеты и биотуалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Санитарное и техническое состояние туалетов обеспечивают собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.

На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны.

Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан – не реже одного раза в сутки. Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска – не реже одного раза в год. Урны содержатся в исправном состоянии и в окрашенном виде. Не допускается переполнение урн.

Организаторы массовых мероприятий обеспечивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.

Граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельным участком на праве собственности, ином праве, праве аренды, осуществляют содержание (благоустройство) прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения организаций за счет собственных средств.

Содержание территорий включает в себя:

ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);

обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;

сгребание и подметание снега;

вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, бункер-накопителей, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров, бункер-накопителей и контейнерных площадок;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационарных туалетов и биотуалетов и их функционирование по назначению;

отвод дождевых и талых вод;

сбор и вывоз мусора, отходов и ТБО;

удаление трупов животных с объектов транспортной инфраструктуры;

полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, включая подъездные пути, дороги, тротуары;

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ;

восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических работ и других земляных работ;

очистку водоотводных канав (арычная система) на прилегающих территориях частных домовладений, мест общего пользования;

содержание в надлежащем состоянии объектов незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, закрываются строительными сетками либо декоративными баннерами или баннерами рекламы.

Содержание улиц и дорог

Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, подъездных путей к дворовым территориям, тротуаров (пешеходных территорий), мостов и путепроводов включает в себя комплекс работ (мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов.

Содержание территорий дорог включает в себя текущий:

ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений;

ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов;

мойку и полив дорожных покрытий;

уход за газонами и зелеными насаждениями;

текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети;

ремонт и окраску малых архитектурных форм;

ремонт и очистку смотровых колодцев, арыков, дождеприемных колодцев, ливневых канализаций, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

Разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы в течение одного часа ограждаются собственниками инженерных сетей, а также организациями (предприятиями) осуществляющими строительно-монтажные работы, если иное не установлено гражданским законодательством, соответствующими предупреждающими знаками и заменяются в срок не более пяти часов.

Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе одного метра от внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается.

Собственники зданий, сооружений обеспечивают надлежащее их содержание, эксплуатацию, в том числе по своевременному производству работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том числе переулков, площадей), номерные знаки, вывески и информационные таблички.

На территории населенного пункта не допускается:

ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;

наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей объектах. Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообщений обеспечивают собственники указанных объектов;

складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных участков, находящихся в собственности;

размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты, на тротуарах, газонах, дорогах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях, помещать на контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов (строительный мусор и мусор природного происхождения);

строительство, в том числе временных, хозяйственных, бытовых строений и сооружений, изменение фасадов зданий, реконструкция, а также возведение пристроек в нарушение требований закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Собственники зданий и сооружений за 24 часа до наступления работ по уборке снега, наледи с крыш оповещают собственников нежилых, жилых помещений путем информирования посредством СМИ, социальных сетей или мобильной связи.

Расклейка газет, плакатов, афиш, различного рода объявлений, реклам, предвыборных агитационных материалов разрешается только на специально установленных щитах и рекламных тумбах.

Также правилами регламентированы мероприятия по содержанию объектов наружного освещения, содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений, садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптур и малых архитектурных форм.

Как должны содержаться временные строения

Юридические и физические лица, которые являются собственниками временных строений:

производят их ремонт и окраску. Ремонт производится с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, определенных проектной документацией;

следят за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня на прилегающей территории;

устанавливают урны возле временных строений, очищают урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

При этом не допускается:

возводить к временным строениям козырьки, навесы и прочие конструкции, не предусмотренные проектами;

складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера у некапитальных объектов и на их крышах, а также использовать некапитальные объекты, где осуществляется торговля, оказываются бытовые услуги и услуги общественного питания, под складские цели;

загромождать противопожарные разрывы между временными строениями оборудованием, отходами;

при производстве строительно-монтажных работ обеспечить места прохода предупредительными знаками.

При содержании строительных площадок в части соблюдения норм и требований в сфере благоустройства территории необходимо:

содержать ограждение строительной площадки в чистом и исправном состоянии, обеспечить отсутствие информационно-печатной продукции, рисунков, надписей, помятостей, вмятин, сколов;

оборудовать подъездные пути с твердым покрытием от строительной площадки до дороги с асфальтобетонным покрытием;

в случае использования территории общего пользования, прилегающей к строительной площадке, обеспечить сохранность дорожного покрытия, тротуаров, действующих сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, расположенных на данной территории.

Территория для выгула домашних животных

Для выгула домашних животных в населенном пункте определяются специальные территории, обозначенные табличками. Владельцы домашних животных осуществляют уборку экскрементов домашних животных.



Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях мест общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений.

Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула домашних животных при необходимости включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование. Также должен быть информационный стенд с правилами пользования такой площадкой.

Автостоянки

При планировке мест общего пользования и дворовых территорий необходимо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах.

Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во внутриквартальных и внутридворовых проездах не допускается.

На придомовых территориях не допускается:

остановка и стоянка транспортных средств в не предусмотренных для этих целей местах, а также на тротуарах, детских игровых площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках и территориях, прилегающих к ним;

стоянка разукомплектованных транспортных средств.

Уборка территории населенных пунктов

Уборка территории города производится ежедневно с поддержанием чистоты и порядка в течение дня, исходя из технических и санитарных требований.

Уборка придомовых территорий производится преимущественно в ранние утренние и поздние вечерние часы, когда количество пешеходов незначительно.

Улицы, дороги, тротуары полностью убираются от снега и снежного наката в течение 48 часов после окончания снегопада.

Вывоз снега с дорог, улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановочных пунктов, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (в том числе крупных магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров), въездов на территории медицинских учреждений и других объектов социального назначения в течение суток после окончания снегопада.

В летний период производятся следующие виды работ:

подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий;

очистка от грязи, мойка, покраска ограждений и бордюрного камня;

зачистка прилотковой части дороги;

очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, отцветших соцветий и песка;

вывоз мусора в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации;

уборка мусора с придомовых территорий, включая территории, прилегающие к домам частной застройки;

скашивание травы.

Полив проезжей части, тротуаров, подъездных путей, придомовой территории производится:

для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25 градусов (по Цельсию);

для снижения запыленности, по мере необходимости.

Скос травы производится с последующим вывозом.

В период листопада опавшие листья своевременно убирают и вывозят на специально отведенные участки или на поля компостирования.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2024 года.