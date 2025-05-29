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Право

В Казахстане удостоверения личности можно оформить онлайн

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 14:46 Фото: Zakon.kz
Принят совместный приказ МВД и МЦРИАП от 26 мая 2025 года о запуске пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" в онлайн-формате", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм оказания госуслуги через портал электронного правительства и мобильные приложения услуги документирования населения.

Обменять можно только удостоверение личности, срок действия которого истек.

При этом услуга оказывается только, если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней.

По другим причинам документирования услуга через ПЭП и мобильные приложения не оказывается. В этом случае услугополучателя уведомляют о необходимости обратиться в ЦОН сообщением "оформление недоступно, обратитесь в ЦОН".

Заявку на ПЭП в мобильных приложениях казахстанцы должны заполнить самостоятельно на основании документов, предусмотренных Правилами оказания государственной услуги.

После формирования талона регистрации заявка направляется на этап проверки УМС ДП соответствующей области (выбранной заявителем).

Сотрудник УМС ДП проверяет заявку на предмет правильности и корректности заполнения, а также фотоизображение и подпись на соответствие требованиям Перечня основных требований к оказанию госуслуги и, заверив ЭЦП, направляет заявку в центральный узел РП ДРН для изготовления документов.

Если фотоизображение или подпись не соответствуют требованиям Перечня основных требований к оказанию госуслуги либо сотруднику УМС необходимо проведение дополнительных проверочных действий, заявка аннулируется.

В случае аннулирования заявок по причине некачественного фотоизображения или подписи услугополучатель может оформить новую заявку, при этом повторно оплачивает государственную пошлину. Ранее оплаченная государственная пошлина возвращается услугополучателю в соответствии с Налоговым кодексом РК.

Выдача результата оказания государственной услуги (паспорта, удостоверения) осуществляется в соответствующем регистрационном пункте сотрудником территориального подразделения миграционной службы на основании номера талона регистрации заявки.

Совместный приказ вводится в действие с 28 мая 2025 года и действует по 31 марта 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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