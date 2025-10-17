#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Право

Как купить авто за полцены, дом – за 75% и почему меняют правила долговых аукционов

Недвижимость, имущество, разделение имущества, раздел имущества, жилищные споры, споры о недвижимости, арест имущества, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:17 Фото: pixabay
Если кто-то не отдает долг, с него принудительно взыскивают имущество, и этот процесс регулирует закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". Но правила, скажем, не безупречны. Улучшить их призваны поправки, которые рассматривают в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Одно из наиболее интересных среди изменений, предлагаемых законопроектом, – реформа проведения электронного аукциона при реализации взысканного с должников имущества: недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и прочего. Кредиторов ведь интересуют не вещи, а деньги.

Но деньги интересуют и посторонних лиц, которые, пользуясь связями, на аукционах приобретают имущество по дешевке, а затем продают по реальной цене. Причем совершенно безнаказанно, поскольку действующих законов не нарушают.

В чем проблема, которую намерены решить? По существующим правилам (пункт 3 статьи 80 и пп. 3) статьи 84 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"), аукцион в РК сначала проводится по английскому методу (на повышение), а если он затем признается несостоявшимся, то проводится уже по голландскому методу (на понижение).

И зачатую "недобросовестные участники" (так их называют авторы поправок) используют следующую схему. Они сначала предлагают очень высокую цену – и выигрывают. Но после отказываются платить – и аукцион таким образом объявляется несостоявшимся.

При повторном же проведении аукциона победителем по правилам признается лицо, подтвердившее ценовое предложение раньше других. При этом минимальная цена "не должна быть ниже 50 процентов, а в отношении недвижимого имущества не ниже 75 процентов от оценочной стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион".

Т.е. выставленную на торги машину можно гарантированно купить за полцены, а квартиру – за три четверти. Надо лишь раньше других "нажать кнопку". В чем, как пишут разработчики поправок, помогает специальное программное обеспечения NCANode, позволяющее автоматизировать подтверждение ценового предложения при помощи ЭЦП за доли секунд.

"К примеру, в Астане во время аукциона методом на понижение по продаже земельного участка победителем признано лицо, подтвердившее стартовую стоимость имущества в течение 0,2 секунды".

Как говорится, ловкость рук – и при этом, заметьте, никакого мошенничества. Судебные разбирательства по указанным торгам показывают, что использование специальной внешней программы не противоречит требованиям законодательства, в итоге торги признаются легитимными.

Конечно, не платить по долгам нехорошо. Однако реализация имущества должников по заведомо заниженной стоимости – это не только нарушение имущественных прав должников, но также нарушение равных условий для других участников торгов.

Поэтому правила и предлагают изменить. Ключевой момент: если победитель первого аукциона (английского) отказывается платить, это не влечет обязательного проведения повторного аукциона (голландского). Будет действовать то же правило, что и в спорте при дисквалификации чемпиона: приз достанется тому, кто пришел к финишу чуть позже.

"Если участник электронного аукциона, признанный победителем на этапе повышения стоимости, не произвел оплату за приобретенное имущество в срок, установленный настоящим пунктом, победителем признается лицо, подтвердившее предыдущее ценовое предложение". Предлагаемое дополнение в пункт 4 статьи 80 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

В случае же, если и тот, второй участник, признанный победителем при дисквалификации первого, "отказался от приобретения имущества по предложенной им цене, предложение последовательно направляется двоим предшествующим участникам аукциона".

В общем, английский метод рулит. Хотя до голландского метода и в новой редакции статьи 80 закона по-прежнему может дойти, но, как видим, не сразу, а лишь в случае последовательного отказа четырех участников торгов.

Это что касается электронного аукциона. Всего же законопроектом предлагается 47 поправок в законодательство об исполнительном производстве. Среди них:

  • расширение упрощенного производства (для долга до 40 МРП вместо прежних 20),
  • извещение o времени выселения за 10 дней до указанного срока (сейчас нет четкого обозначения времени),
  • видеофиксация исполнительных действий (как альтернатива понятым, которых не так легко уговорить присутствовать, например, при описи или выселении),
  • усиление контроля за деятельностью частных судебных исполнителей,
  • установление порядка реализации ювелирных и других изделий из драгоценных камней,
  • возложение привода на органы внутренних дел,
  • розыск руководителя юридического лица.

Некоторые из этих пунктов – сами по себе обширные темы, заслуживающие отдельного внимания. И мы к ним еще обратимся в то время, пока законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" рассматривают в Мажилисе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Усовершенствовать распределение исполнительных документов между ЧСИ хотят в РК
15:49, 09 сентября 2025
Усовершенствовать распределение исполнительных документов между ЧСИ хотят в РК
Как получить квартиру от государства, если нет денег купить: правила меняются
09:16, 12 июня 2024
Как получить квартиру от государства, если нет денег купить: правила меняются
Изменились правила распределения исполнительных документов между ЧСИ
15:19, 07 октября 2025
Изменились правила распределения исполнительных документов между ЧСИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: