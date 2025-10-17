Как купить авто за полцены, дом – за 75% и почему меняют правила долговых аукционов

Если кто-то не отдает долг, с него принудительно взыскивают имущество, и этот процесс регулирует закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". Но правила, скажем, не безупречны. Улучшить их призваны поправки, которые рассматривают в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Одно из наиболее интересных среди изменений, предлагаемых законопроектом, – реформа проведения электронного аукциона при реализации взысканного с должников имущества: недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и прочего. Кредиторов ведь интересуют не вещи, а деньги.

Но деньги интересуют и посторонних лиц, которые, пользуясь связями, на аукционах приобретают имущество по дешевке, а затем продают по реальной цене. Причем совершенно безнаказанно, поскольку действующих законов не нарушают.

В чем проблема, которую намерены решить? По существующим правилам (пункт 3 статьи 80 и пп. 3) статьи 84 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"), аукцион в РК сначала проводится по английскому методу (на повышение), а если он затем признается несостоявшимся, то проводится уже по голландскому методу (на понижение).

И зачатую "недобросовестные участники" (так их называют авторы поправок) используют следующую схему. Они сначала предлагают очень высокую цену – и выигрывают. Но после отказываются платить – и аукцион таким образом объявляется несостоявшимся.

При повторном же проведении аукциона победителем по правилам признается лицо, подтвердившее ценовое предложение раньше других. При этом минимальная цена "не должна быть ниже 50 процентов, а в отношении недвижимого имущества не ниже 75 процентов от оценочной стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион".

Т.е. выставленную на торги машину можно гарантированно купить за полцены, а квартиру – за три четверти. Надо лишь раньше других "нажать кнопку". В чем, как пишут разработчики поправок, помогает специальное программное обеспечения NCANode, позволяющее автоматизировать подтверждение ценового предложения при помощи ЭЦП за доли секунд.

"К примеру, в Астане во время аукциона методом на понижение по продаже земельного участка победителем признано лицо, подтвердившее стартовую стоимость имущества в течение 0,2 секунды".

Как говорится, ловкость рук – и при этом, заметьте, никакого мошенничества. Судебные разбирательства по указанным торгам показывают, что использование специальной внешней программы не противоречит требованиям законодательства, в итоге торги признаются легитимными.

Конечно, не платить по долгам нехорошо. Однако реализация имущества должников по заведомо заниженной стоимости – это не только нарушение имущественных прав должников, но также нарушение равных условий для других участников торгов.

Поэтому правила и предлагают изменить. Ключевой момент: если победитель первого аукциона (английского) отказывается платить, это не влечет обязательного проведения повторного аукциона (голландского). Будет действовать то же правило, что и в спорте при дисквалификации чемпиона: приз достанется тому, кто пришел к финишу чуть позже.

"Если участник электронного аукциона, признанный победителем на этапе повышения стоимости, не произвел оплату за приобретенное имущество в срок, установленный настоящим пунктом, победителем признается лицо, подтвердившее предыдущее ценовое предложение". Предлагаемое дополнение в пункт 4 статьи 80 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"

В случае же, если и тот, второй участник, признанный победителем при дисквалификации первого, "отказался от приобретения имущества по предложенной им цене, предложение последовательно направляется двоим предшествующим участникам аукциона".

В общем, английский метод рулит. Хотя до голландского метода и в новой редакции статьи 80 закона по-прежнему может дойти, но, как видим, не сразу, а лишь в случае последовательного отказа четырех участников торгов.

Это что касается электронного аукциона. Всего же законопроектом предлагается 47 поправок в законодательство об исполнительном производстве. Среди них:

расширение упрощенного производства (для долга до 40 МРП вместо прежних 20),

извещение o времени выселения за 10 дней до указанного срока (сейчас нет четкого обозначения времени),

видеофиксация исполнительных действий (как альтернатива понятым, которых не так легко уговорить присутствовать, например, при описи или выселении),

усиление контроля за деятельностью частных судебных исполнителей,

установление порядка реализации ювелирных и других изделий из драгоценных камней,

возложение привода на органы внутренних дел,

розыск руководителя юридического лица.

Некоторые из этих пунктов – сами по себе обширные темы, заслуживающие отдельного внимания. И мы к ним еще обратимся в то время, пока законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" рассматривают в Мажилисе.