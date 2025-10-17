Как купить авто за полцены, дом – за 75% и почему меняют правила долговых аукционов
Одно из наиболее интересных среди изменений, предлагаемых законопроектом, – реформа проведения электронного аукциона при реализации взысканного с должников имущества: недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и прочего. Кредиторов ведь интересуют не вещи, а деньги.
Но деньги интересуют и посторонних лиц, которые, пользуясь связями, на аукционах приобретают имущество по дешевке, а затем продают по реальной цене. Причем совершенно безнаказанно, поскольку действующих законов не нарушают.
В чем проблема, которую намерены решить? По существующим правилам (пункт 3 статьи 80 и пп. 3) статьи 84 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"), аукцион в РК сначала проводится по английскому методу (на повышение), а если он затем признается несостоявшимся, то проводится уже по голландскому методу (на понижение).
И зачатую "недобросовестные участники" (так их называют авторы поправок) используют следующую схему. Они сначала предлагают очень высокую цену – и выигрывают. Но после отказываются платить – и аукцион таким образом объявляется несостоявшимся.
При повторном же проведении аукциона победителем по правилам признается лицо, подтвердившее ценовое предложение раньше других. При этом минимальная цена "не должна быть ниже 50 процентов, а в отношении недвижимого имущества не ниже 75 процентов от оценочной стоимости имущества, выставленного на электронный аукцион".
Т.е. выставленную на торги машину можно гарантированно купить за полцены, а квартиру – за три четверти. Надо лишь раньше других "нажать кнопку". В чем, как пишут разработчики поправок, помогает специальное программное обеспечения NCANode, позволяющее автоматизировать подтверждение ценового предложения при помощи ЭЦП за доли секунд.
"К примеру, в Астане во время аукциона методом на понижение по продаже земельного участка победителем признано лицо, подтвердившее стартовую стоимость имущества в течение 0,2 секунды".
Как говорится, ловкость рук – и при этом, заметьте, никакого мошенничества. Судебные разбирательства по указанным торгам показывают, что использование специальной внешней программы не противоречит требованиям законодательства, в итоге торги признаются легитимными.
Конечно, не платить по долгам нехорошо. Однако реализация имущества должников по заведомо заниженной стоимости – это не только нарушение имущественных прав должников, но также нарушение равных условий для других участников торгов.
Поэтому правила и предлагают изменить. Ключевой момент: если победитель первого аукциона (английского) отказывается платить, это не влечет обязательного проведения повторного аукциона (голландского). Будет действовать то же правило, что и в спорте при дисквалификации чемпиона: приз достанется тому, кто пришел к финишу чуть позже.
"Если участник электронного аукциона, признанный победителем на этапе повышения стоимости, не произвел оплату за приобретенное имущество в срок, установленный настоящим пунктом, победителем признается лицо, подтвердившее предыдущее ценовое предложение". Предлагаемое дополнение в пункт 4 статьи 80 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"
В случае же, если и тот, второй участник, признанный победителем при дисквалификации первого, "отказался от приобретения имущества по предложенной им цене, предложение последовательно направляется двоим предшествующим участникам аукциона".
В общем, английский метод рулит. Хотя до голландского метода и в новой редакции статьи 80 закона по-прежнему может дойти, но, как видим, не сразу, а лишь в случае последовательного отказа четырех участников торгов.
Это что касается электронного аукциона. Всего же законопроектом предлагается 47 поправок в законодательство об исполнительном производстве. Среди них:
- расширение упрощенного производства (для долга до 40 МРП вместо прежних 20),
- извещение o времени выселения за 10 дней до указанного срока (сейчас нет четкого обозначения времени),
- видеофиксация исполнительных действий (как альтернатива понятым, которых не так легко уговорить присутствовать, например, при описи или выселении),
- усиление контроля за деятельностью частных судебных исполнителей,
- установление порядка реализации ювелирных и других изделий из драгоценных камней,
- возложение привода на органы внутренних дел,
- розыск руководителя юридического лица.
Некоторые из этих пунктов – сами по себе обширные темы, заслуживающие отдельного внимания. И мы к ним еще обратимся в то время, пока законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" рассматривают в Мажилисе.