Обновлены правила изменения срока уплаты НДС по импортируемым товарам
Изменение срока уплаты НДС предоставляется в виде отсрочки.
Отсрочка уплаты НДС предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
- товар включен в перечень импортируемых на территорию РК товаров, производство которых отсутствует на территории РК или не покрывает потребности РК, производится при условии использования таких товаров налогоплательщиком при производстве продукции, предназначенных для переработки, а также налогоплательщиков РК, импортирующих такие товары, утверждается уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- налогоплательщик включен в Перечень в соответствии со статьей 134 Налогового кодекса;
- при условии представления обязательства о целевом использовании товаров по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС в соответствии с их целевым назначением;
- налогоплательщик включен в реестр казахстанских товаропроизводителей, формируемый уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности в соответствии со статьей 51-1 закона "О промышленной политике".
Основанием изменения срока уплаты налогов по импортируемым товарам является представленная в соответствии со статьей 176 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" в орган государственных доходов декларация на товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Указывается, что отсрочка предоставляется на срок 12 месяцев.
При предоставлении отсрочки НДС с учетом ранее предоставленных отсрочек на сумму свыше 50 миллионов тенге предоставляется обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
Отсрочка предоставляется путем отражения органом государственных доходов исчисленной суммы налога в лицевом счете не позднее 20 числа месяца, следующего за сроком, на который предоставляется отсрочка.
При неисполнении обязательства по уплате отсрочки НДС и обязательства об использовании по целевому назначению:
- ОГД отменяется отсрочка по всем предоставленным декларациям на товары;
- с момента выявления неисполнения обязательства по уплате отсрочки НДС налогоплательщик в течение 24 месяцев лишается возможности использования отсрочки.
При неисполнении обязательства об уплате НДС на сумму отсрочки начисляется пеня со дня регистрации декларации на товары в органах государственных доходов в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.
При этом сказано, что пеня начисляется до даты фактической уплаты суммы налога, подлежащей уплате.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.