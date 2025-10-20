#АЭС в Казахстане
Право

Обновлены правила изменения срока уплаты НДС по импортируемым товарам

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 09:23 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 15 октября 2025 года утвердил Правила и сроки изменения срока уплаты налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Изменение срока уплаты НДС предоставляется в виде отсрочки.

Отсрочка уплаты НДС предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:

  • товар включен в перечень импортируемых на территорию РК товаров, производство которых отсутствует на территории РК или не покрывает потребности РК, производится при условии использования таких товаров налогоплательщиком при производстве продукции, предназначенных для переработки, а также налогоплательщиков РК, импортирующих такие товары, утверждается уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • налогоплательщик включен в Перечень в соответствии со статьей 134 Налогового кодекса;
  • при условии представления обязательства о целевом использовании товаров по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС в соответствии с их целевым назначением;
  • налогоплательщик включен в реестр казахстанских товаропроизводителей, формируемый уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности в соответствии со статьей 51-1 закона "О промышленной политике".

Основанием изменения срока уплаты налогов по импортируемым товарам является представленная в соответствии со статьей 176 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" в орган государственных доходов декларация на товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Указывается, что отсрочка предоставляется на срок 12 месяцев.

При предоставлении отсрочки НДС с учетом ранее предоставленных отсрочек на сумму свыше 50 миллионов тенге предоставляется обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Отсрочка предоставляется путем отражения органом государственных доходов исчисленной суммы налога в лицевом счете не позднее 20 числа месяца, следующего за сроком, на который предоставляется отсрочка.

При неисполнении обязательства по уплате отсрочки НДС и обязательства об использовании по целевому назначению:

  • ОГД отменяется отсрочка по всем предоставленным декларациям на товары;
  • с момента выявления неисполнения обязательства по уплате отсрочки НДС налогоплательщик в течение 24 месяцев лишается возможности использования отсрочки.

При неисполнении обязательства об уплате НДС на сумму отсрочки начисляется пеня со дня регистрации декларации на товары в органах государственных доходов в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.

При этом сказано, что пеня начисляется до даты фактической уплаты суммы налога, подлежащей уплате.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
