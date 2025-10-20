Обновлены правила изменения срока уплаты НДС по импортируемым товарам

Министр финансов приказом от 15 октября 2025 года утвердил Правила и сроки изменения срока уплаты налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Изменение срока уплаты НДС предоставляется в виде отсрочки.

Отсрочка уплаты НДС предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:

товар включен в перечень импортируемых на территорию РК товаров, производство которых отсутствует на территории РК или не покрывает потребности РК, производится при условии использования таких товаров налогоплательщиком при производстве продукции, предназначенных для переработки, а также налогоплательщиков РК, импортирующих такие товары, утверждается уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

налогоплательщик включен в Перечень в соответствии со статьей 134 Налогового кодекса;

при условии представления обязательства о целевом использовании товаров по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС в соответствии с их целевым назначением;

налогоплательщик включен в реестр казахстанских товаропроизводителей, формируемый уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности в соответствии со статьей 51-1 закона "О промышленной политике".

Основанием изменения срока уплаты налогов по импортируемым товарам является представленная в соответствии со статьей 176 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" в орган государственных доходов декларация на товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Указывается, что отсрочка предоставляется на срок 12 месяцев.

При предоставлении отсрочки НДС с учетом ранее предоставленных отсрочек на сумму свыше 50 миллионов тенге предоставляется обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Отсрочка предоставляется путем отражения органом государственных доходов исчисленной суммы налога в лицевом счете не позднее 20 числа месяца, следующего за сроком, на который предоставляется отсрочка.

При неисполнении обязательства по уплате отсрочки НДС и обязательства об использовании по целевому назначению:

ОГД отменяется отсрочка по всем предоставленным декларациям на товары;

с момента выявления неисполнения обязательства по уплате отсрочки НДС налогоплательщик в течение 24 месяцев лишается возможности использования отсрочки.

При неисполнении обязательства об уплате НДС на сумму отсрочки начисляется пеня со дня регистрации декларации на товары в органах государственных доходов в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.

При этом сказано, что пеня начисляется до даты фактической уплаты суммы налога, подлежащей уплате.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.