Ведение Единого реестра трехкомпонентной интегрированной системы: установлены требования

Приказом министра финансов от 15 октября 2025 года утверждены Требования к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, а также Правила ее установки и применения, сообщает Zakon.kz.

Ведение Единого реестра трехкомпонентной интегрированной системы осуществляется Комитетом государственных доходов МФ РК.

Техническое обеспечение трехкомпонентной интегрированной системы (ТИС) состоит из технических средств, необходимых для функционирования системы. В состав технического обеспечения входят средства сбора и подготовки информации, средства передачи данных, средства вывода и обработки информации.

Программное обеспечение системы представляет собой программу (совокупность программ), состоящую из Центрального узла ТИС и Клиентского модуля ТИС, необходимых для реализации функций ТИС, заданного режима функционирования технического обеспечения и предполагаемого развития ТИС.

Общее программное обеспечение включает операционные системы, служебные и стандартные программы.

Работа ТИС обеспечивается с использованием аппаратно-программного комплекса, включающего:

контрольный компонент, состоящий из одной или нескольких контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, включенных в государственный реестр контрольно-кассовых машин (ККМ с ФПД);

платежный компонент ТИС, состоящий из одного или нескольких систем (устройств) для приема безналичных платежей;

учетный компонент ТИС (программа для автоматизации управления торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров, обеспечивающая функционирование модулей.

Системные требования, предъявляемые к ТИС:

функциональная совместимость – обеспечение взаимодействия и функционирования с информационными системами, предусмотренными настоящим Приказом;

масштабируемость – обеспечение возможности увеличения производительности системы ТИС, по мере роста объема обрабатываемой информации и количества одновременно работающих пользователей;

расширяемость – обеспечение возможности наращивания функций системы ТИС, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития и технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей.

ТИС обеспечивает:

прием безналичных платежей посредством систем (или устройств) для приема безналичных платежей;

подключение к оператору фискальных данных (ОФД) по протоколу передачи данных и передачи ОФД сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиком при реализации товаров, работ, услуг посредством ККМ, являющейся частью ТИС;

формирование документов, подлежащих регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ), передачу их в ИС ЭСФ на регистрацию, а также реализацию бизнес-процессов модуля "Виртуальный склад" для целей формирования Виртуальных складов, сопроводительной накладной на товары, электронного счета-фактуры на основе сопроводительной накладной на товары;

формирование документов в ТИС, применяемых для оформления операций или событий, в соответствии с настоящими Требованиями;

контроль полноты вводимых данных (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей, система уведомляет пользователя соответствующим уведомлением);

возможность работы со складским и торговым оборудованием и поддержки принтера и сканера штрих-кодов;

ведение учета в ТИС осуществляется с применением и (или) без применения счетов бухгалтерского учета;

реализацию дополнительных сервисов необходимых для пользователей ТИС. В случае изменения условий функционирования ТИС, требуется установление соответствия ТИС техническим требованиям.

Также установлены требования к надежности, безопасности и хранению данных, к учету трехкомпонентной интегрированной системы.

В свою очередь правила определяют порядок установки и применения трехкомпонентной интегрированной системы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.