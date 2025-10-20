#АЭС в Казахстане
Право

Ведение Единого реестра трехкомпонентной интегрированной системы: установлены требования

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 10:58 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 15 октября 2025 года утверждены Требования к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, а также Правила ее установки и применения, сообщает Zakon.kz.

Ведение Единого реестра трехкомпонентной интегрированной системы осуществляется Комитетом государственных доходов МФ РК.

Техническое обеспечение трехкомпонентной интегрированной системы (ТИС) состоит из технических средств, необходимых для функционирования системы. В состав технического обеспечения входят средства сбора и подготовки информации, средства передачи данных, средства вывода и обработки информации.

Программное обеспечение системы представляет собой программу (совокупность программ), состоящую из Центрального узла ТИС и Клиентского модуля ТИС, необходимых для реализации функций ТИС, заданного режима функционирования технического обеспечения и предполагаемого развития ТИС.

Общее программное обеспечение включает операционные системы, служебные и стандартные программы.

Работа ТИС обеспечивается с использованием аппаратно-программного комплекса, включающего:

  • контрольный компонент, состоящий из одной или нескольких контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, включенных в государственный реестр контрольно-кассовых машин (ККМ с ФПД);
  • платежный компонент ТИС, состоящий из одного или нескольких систем (устройств) для приема безналичных платежей;
  • учетный компонент ТИС (программа для автоматизации управления торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров, обеспечивающая функционирование модулей.

Системные требования, предъявляемые к ТИС:

  • функциональная совместимость – обеспечение взаимодействия и функционирования с информационными системами, предусмотренными настоящим Приказом;
  • масштабируемость – обеспечение возможности увеличения производительности системы ТИС, по мере роста объема обрабатываемой информации и количества одновременно работающих пользователей;
  • расширяемость – обеспечение возможности наращивания функций системы ТИС, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития и технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей.

ТИС обеспечивает:

  • прием безналичных платежей посредством систем (или устройств) для приема безналичных платежей;
  • подключение к оператору фискальных данных (ОФД) по протоколу передачи данных и передачи ОФД сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиком при реализации товаров, работ, услуг посредством ККМ, являющейся частью ТИС;
  • формирование документов, подлежащих регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ), передачу их в ИС ЭСФ на регистрацию, а также реализацию бизнес-процессов модуля "Виртуальный склад" для целей формирования Виртуальных складов, сопроводительной накладной на товары, электронного счета-фактуры на основе сопроводительной накладной на товары;
  • формирование документов в ТИС, применяемых для оформления операций или событий, в соответствии с настоящими Требованиями;
  • контроль полноты вводимых данных (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей, система уведомляет пользователя соответствующим уведомлением);
  • возможность работы со складским и торговым оборудованием и поддержки принтера и сканера штрих-кодов;
  • ведение учета в ТИС осуществляется с применением и (или) без применения счетов бухгалтерского учета;
  • реализацию дополнительных сервисов необходимых для пользователей ТИС. В случае изменения условий функционирования ТИС, требуется установление соответствия ТИС техническим требованиям. 

Также установлены требования к надежности, безопасности и хранению данных, к учету трехкомпонентной интегрированной системы.

В свою очередь правила определяют порядок установки и применения трехкомпонентной интегрированной системы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
