Ведение Единого реестра трехкомпонентной интегрированной системы: установлены требования
Ведение Единого реестра трехкомпонентной интегрированной системы осуществляется Комитетом государственных доходов МФ РК.
Техническое обеспечение трехкомпонентной интегрированной системы (ТИС) состоит из технических средств, необходимых для функционирования системы. В состав технического обеспечения входят средства сбора и подготовки информации, средства передачи данных, средства вывода и обработки информации.
Программное обеспечение системы представляет собой программу (совокупность программ), состоящую из Центрального узла ТИС и Клиентского модуля ТИС, необходимых для реализации функций ТИС, заданного режима функционирования технического обеспечения и предполагаемого развития ТИС.
Общее программное обеспечение включает операционные системы, служебные и стандартные программы.
Работа ТИС обеспечивается с использованием аппаратно-программного комплекса, включающего:
- контрольный компонент, состоящий из одной или нескольких контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, включенных в государственный реестр контрольно-кассовых машин (ККМ с ФПД);
- платежный компонент ТИС, состоящий из одного или нескольких систем (устройств) для приема безналичных платежей;
- учетный компонент ТИС (программа для автоматизации управления торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров, обеспечивающая функционирование модулей.
Системные требования, предъявляемые к ТИС:
- функциональная совместимость – обеспечение взаимодействия и функционирования с информационными системами, предусмотренными настоящим Приказом;
- масштабируемость – обеспечение возможности увеличения производительности системы ТИС, по мере роста объема обрабатываемой информации и количества одновременно работающих пользователей;
- расширяемость – обеспечение возможности наращивания функций системы ТИС, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития и технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей.
ТИС обеспечивает:
- прием безналичных платежей посредством систем (или устройств) для приема безналичных платежей;
- подключение к оператору фискальных данных (ОФД) по протоколу передачи данных и передачи ОФД сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиком при реализации товаров, работ, услуг посредством ККМ, являющейся частью ТИС;
- формирование документов, подлежащих регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ), передачу их в ИС ЭСФ на регистрацию, а также реализацию бизнес-процессов модуля "Виртуальный склад" для целей формирования Виртуальных складов, сопроводительной накладной на товары, электронного счета-фактуры на основе сопроводительной накладной на товары;
- формирование документов в ТИС, применяемых для оформления операций или событий, в соответствии с настоящими Требованиями;
- контроль полноты вводимых данных (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей, система уведомляет пользователя соответствующим уведомлением);
- возможность работы со складским и торговым оборудованием и поддержки принтера и сканера штрих-кодов;
- ведение учета в ТИС осуществляется с применением и (или) без применения счетов бухгалтерского учета;
- реализацию дополнительных сервисов необходимых для пользователей ТИС. В случае изменения условий функционирования ТИС, требуется установление соответствия ТИС техническим требованиям.
Также установлены требования к надежности, безопасности и хранению данных, к учету трехкомпонентной интегрированной системы.
В свою очередь правила определяют порядок установки и применения трехкомпонентной интегрированной системы.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.