Условно-досрочно освобождать осужденных по ряду статей УК будет суд присяжных

Порядок условно-досрочного освобождения (УДО) намерены существенно изменить в Казахстане. Так, например, решение об УДО будут принимать не профессиональные судьи, как сейчас, а суды с участием присяжных заседателей. Соответствующие поправки рассматривают в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Уголовный кодекс (статья 72 УК) предписывает, что лицо, отбывающее ограничение или лишение свободы, подлежит освобождению условно-досрочно в случае:

полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением;

отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания;

фактического отбытия части срока (конкретно зависит от тяжести преступления).

Проблема непростая.

Обратите внимание на слово "подлежит". Суды обязаны следовать букве закона и освобождать по УДО в случае выполнения всех трех условий. Вообще, как акцентируют разработчики, условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием (ЗМН) существенно сократили "тюремное население".

"У этих институтов много достоинств, но есть один большой минус – негативное восприятие обществом самого освобождения осужденных раньше срока. Эти вопросы решаются без участия общественности. Ходатайства подаются осужденными напрямую в суд. Рассматриваются судами с участием ограниченного круга лиц. Общественность в этом процессе никак не участвуют. Прокурор только уведомляется".

Предлагается применить иной подход – передать суду с участием присяжных заседателей функций по рассмотрению обращений граждан по вопросам УДО и ЗМН (поправки в статьи 52, 476 и 478 УПК). Разумеется, по ходатайству осужденного. Это должно сделать институт УДО менее формальным: присяжные ведь не обязаны освобождать заключенного – даже если внешне соблюдены все условия, но они не убеждены в главном, в том, что нельзя подсчитать: что человек "для своего исправления... не нуждается в полном отбывании назначенного наказания" (часть 1 статьи 72 УК).

Важный момент: число присяжных при этом будет не десять, как по общему правилу, а шесть (и один судья). Кроме того, решение судом присяжных по УДО предлагают внедрить не по всем вообще преступлениям, а лишь по следующим статьям УК:

116 – принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования;

125 (пункт 1) части 3) – похищение человека, но лишь группой (аналогично для ряда следующих статей);

128 – торговля людьми,

132 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений;

135 – торговля несовершеннолетними;

146 – жестокое обращение, пытки;

160, 163, 164 – подготовка войны, запрещенные ее методы, нарушение законов войны;

168 – геноцид;

249 – рейдерство;

317 – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником;

335 – незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений;

337 – незаконная охота;

345 – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС;

345-1 – то же в состоянии опьянения;

346 – то же в состоянии опьянения и лишенными права управления;

380-1 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшего совершенствования уголовного законодательства" инициирован депутатами и внесен на рассмотрение в Мажилис 15 октября 2025 года.