Суды присяжных смогут рассматривать дела по условно-досрочному освобождению и замене наказания

К мандату суда присяжных в Казахстане предлагают отнести рассмотрение ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении (УДО) и замене назначенного судом наказания на более мягкое (ЗМН). Пакет соответствующих поправок был инициирован депутатами Мажилиса, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Верховного суда, в 2026-2027 годах в судах пройдет соответствующий пилотный проект, от результатов которого зависит совершенствование законопроекта. Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, выступая на круглом столе "Актуальные вопросы проведенной судебной реформы" 3 апреля 2025 года, назвал УДО и ЗМН актом гуманизма и доверия государства по отношению к осужденному.

"Закон обязывает суды при рассмотрении вопроса об УДО и ЗМН тщательно проверять соответствие ходатайства осужденного установленным требованиям, полноту представленных материалов, наступление сроков, дающих право на УДО и ЗМН и комплексно оценивать позитивные изменения в поведении осужденного. Принятое решение суда должно быть мотивированным и содержать подробное обоснование выводов, к которым пришел суд", – отметил он.

В 2024 году присяжными заседателями рассмотрено 261 дело, по которым осуждено 331 лицо (в 2023 году – 147). Рост в два раза объясняется тем, что расширена подсудность суда присяжных с 31 до 44 составов.

Все, что нужно знать об институте суда присяжных, можно прочитать здесь.