В Казахстане будут оценивать эффективность инвестиционных преференций

Приказом и.о. министра национальной экономики от 15 октября 2025 года утверждены Правила оценки эффективности предоставляемых инвестиционных преференций, сообщает Zakon.kz.

Объектом оценки является эффективность реализации инвестиционных проектов, осуществляемых юридическими лицами, получившими от государства инвестиционные преференции.

Оценка эффективности предоставляемых инвестиционных преференций осуществляется для проведения анализа эффективности предоставляемых инвестиционных преференций на социально-экономическое развитие.

Ежегодно до 15 марта получатель преференций направляет уполномоченному органу по инвестициям сведения для оценки эффективности предоставляемых инвестиционных преференций.

Также ежегодно до 15 марта центральные и местные исполнительные органы направляют в уполномоченный орган по инвестициям сведения для оценки эффективности предоставляемых инвестиционных преференций.

Ежегодно в период с 15 марта по 15 апреля уполномоченный орган по инвестициям на основании сводных административных данных, представленных получателями преференций, а также сведений от центральных и местных исполнительных органов по курируемым инвестиционным проектам, осуществляет сбор информации. Представленные сведения направляются в уполномоченный орган.

Ежегодно в период с 15 мая по 15 июля уполномоченный орган проводит оценку эффективности предоставляемых инвестиционных преференций и их влияние на социально-экономическое развитие.

Оценка осуществляется по четырем ключевым критериям:

экономическая эффективность – прирост выпускаемой продукции, объём привлечённых инвестиций, рост налоговых поступлений, повышение экспортного и импортозамещающего потенциала;

социальная эффективность – количество созданных рабочих мест, уровень заработной платы, развитие человеческого капитала, улучшение условий труда;

экологическая эффективность – внедрение технологий по снижению выбросов, рациональное использование ресурсов, минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

технологическая эффективность – внедрение инноваций, уровень локализации производства, трансфер технологий и повышение производительности, обучение специалистов.

Эффективность проектов анализируется в динамике, что позволяет отслеживать результаты на разных этапах жизненного цикла:

краткосрочная оценка – проводится в течении одного года по факту завершения проекта и ввода его в эксплуатацию;

среднесрочная оценка – проводится через три года после завершения проекта, учитывая накопленные экономические и социальные эффекты;

долгосрочная оценка – проводится через пять лет после завершения проекта, чтобы определить устойчивость достигнутых результатов и их вклад в развитие отрасли и экономики в целом.

Все результаты аккумулируются в единой базе данных с возможностью последующего анализа по единым параметрам.

Оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, реализованных в рамках инвестиционных контрактов. Оценке подлежат все проекты, получившие один или несколько видов инвестиционных преференций.

Этапы проведения оценки:

формирование перечня проектов.

сбор исходных данных.

Запрашиваются у инвесторов и соответствующих государственных органов сведения о фактических результатах реализации проекта, включая:

экономические показатели (объемы выпуска и реализации продукции, экспорт, налоги и другие);

социальные результаты (рабочие места, уровень оплаты труда, обучение персонала и прочие);

показатели экологического воздействия и внедрения технологий (использование возобновляемых источников энергии и инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и другие).

А также:

присвоение баллов по критериям.

Полученные сведения рассматриваются уполномоченным органом на соответствие проектным показателям.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.