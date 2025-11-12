#АЭС в Казахстане
Право

Правила заключения специального инвестиционного контракта утвердили в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 08:45 Фото: pixabay
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 4 ноября 2025 года утвердил Правила, сроки и условия заключения и расторжения специального инвестиционного контракта, сообщает Zakon.kz.

В правилах определено понятие:

  • специальный инвестиционный контракт – договор, предусматривающий освобождение импорта от уплаты ввозных таможенных пошлин в соответствии с таможенным законодательством РК и от налога на добавленную стоимость в соответствии с условиями, установленными Налоговым кодексом РК.

Для заключения специального инвестиционного контракта заявитель подает в уполномоченный орган заявку.

К заявке следует приложить:

  • справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
  • копию свидетельства о регистрации в качестве участника специальной экономической зоны для участника специальной экономической зоны, либо выписку из реестра владельцев свободных складов или копию приказа о включении в реестр свободных складов для владельца свободного склада, для производителей транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов – копию соответствующего соглашения о промышленной сборке.
  • копию акта ввода в эксплуатацию производственных мощностей;
  • выписку из Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день подачи с присвоением регистрационного номера и даты.

Специальный инвестиционный контракт заключается при соответствии одному из следующих условий:

  • заявитель зарегистрирован в качестве участника СЭЗ в соответствии с законодательством РК о специальных экономических зонах;
  • заявитель зарегистрирован в качестве владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК;
  • заявителем заключено соответствующее соглашение о промышленной сборке.

Основаниями для отказа в заключении специального инвестиционного контракта являются:

  • представление заявителем неполного пакета документов;
  • представление заявителем недостоверных сведений;
  • не соответствие заявителя условиям.

В случае полноты и достоверности представленных документов уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявки подготавливает для подписания специальный инвестиционный контракт с учетом положений типового специального инвестиционного контракта.

Специальный инвестиционный контракт расторгается в течение 5 рабочих дней со дня наступления следующих случаев:

  • по истечении срока, указанного в специальном инвестиционном контракте;
  • при отмене регистрации в качестве участника специальной экономической зоны, владельца свободного склада, расторжении заключенных с юридическим лицом соответствующих соглашений о промышленной сборке, явившихся основанием для заключения специального инвестиционного контракта;
  • на основании письменного обращения юридического лица о расторжении специального инвестиционного контракта;
  • при неустранении нарушений в течение трех месяцев со дня направления уведомления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей программы специального инвестиционного контракта;
  • при исключении из Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Изменения в приложения к специальному инвестиционному контракту могут вноситься по соглашению сторон два раза в год.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Элина Черногрицкая
