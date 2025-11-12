Правила заключения специального инвестиционного контракта утвердили в Казахстане
В правилах определено понятие:
- специальный инвестиционный контракт – договор, предусматривающий освобождение импорта от уплаты ввозных таможенных пошлин в соответствии с таможенным законодательством РК и от налога на добавленную стоимость в соответствии с условиями, установленными Налоговым кодексом РК.
Для заключения специального инвестиционного контракта заявитель подает в уполномоченный орган заявку.
К заявке следует приложить:
- справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- копию свидетельства о регистрации в качестве участника специальной экономической зоны для участника специальной экономической зоны, либо выписку из реестра владельцев свободных складов или копию приказа о включении в реестр свободных складов для владельца свободного склада, для производителей транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов – копию соответствующего соглашения о промышленной сборке.
- копию акта ввода в эксплуатацию производственных мощностей;
- выписку из Реестра казахстанских товаропроизводителей.
Заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день подачи с присвоением регистрационного номера и даты.
Специальный инвестиционный контракт заключается при соответствии одному из следующих условий:
- заявитель зарегистрирован в качестве участника СЭЗ в соответствии с законодательством РК о специальных экономических зонах;
- заявитель зарегистрирован в качестве владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК;
- заявителем заключено соответствующее соглашение о промышленной сборке.
Основаниями для отказа в заключении специального инвестиционного контракта являются:
- представление заявителем неполного пакета документов;
- представление заявителем недостоверных сведений;
- не соответствие заявителя условиям.
В случае полноты и достоверности представленных документов уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявки подготавливает для подписания специальный инвестиционный контракт с учетом положений типового специального инвестиционного контракта.
Специальный инвестиционный контракт расторгается в течение 5 рабочих дней со дня наступления следующих случаев:
- по истечении срока, указанного в специальном инвестиционном контракте;
- при отмене регистрации в качестве участника специальной экономической зоны, владельца свободного склада, расторжении заключенных с юридическим лицом соответствующих соглашений о промышленной сборке, явившихся основанием для заключения специального инвестиционного контракта;
- на основании письменного обращения юридического лица о расторжении специального инвестиционного контракта;
- при неустранении нарушений в течение трех месяцев со дня направления уведомления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей программы специального инвестиционного контракта;
- при исключении из Реестра казахстанских товаропроизводителей.
Изменения в приложения к специальному инвестиционному контракту могут вноситься по соглашению сторон два раза в год.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.