Правила заключения специального инвестиционного контракта утвердили в Казахстане

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 4 ноября 2025 года утвердил Правила, сроки и условия заключения и расторжения специального инвестиционного контракта, сообщает Zakon.kz.

В правилах определено понятие:

специальный инвестиционный контракт – договор, предусматривающий освобождение импорта от уплаты ввозных таможенных пошлин в соответствии с таможенным законодательством РК и от налога на добавленную стоимость в соответствии с условиями, установленными Налоговым кодексом РК.

Для заключения специального инвестиционного контракта заявитель подает в уполномоченный орган заявку.

К заявке следует приложить:

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копию свидетельства о регистрации в качестве участника специальной экономической зоны для участника специальной экономической зоны, либо выписку из реестра владельцев свободных складов или копию приказа о включении в реестр свободных складов для владельца свободного склада, для производителей транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов – копию соответствующего соглашения о промышленной сборке.

копию акта ввода в эксплуатацию производственных мощностей;

выписку из Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день подачи с присвоением регистрационного номера и даты.

Специальный инвестиционный контракт заключается при соответствии одному из следующих условий:

заявитель зарегистрирован в качестве участника СЭЗ в соответствии с законодательством РК о специальных экономических зонах;

заявитель зарегистрирован в качестве владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК;

заявителем заключено соответствующее соглашение о промышленной сборке.

Основаниями для отказа в заключении специального инвестиционного контракта являются:

представление заявителем неполного пакета документов;

представление заявителем недостоверных сведений;

не соответствие заявителя условиям.

В случае полноты и достоверности представленных документов уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявки подготавливает для подписания специальный инвестиционный контракт с учетом положений типового специального инвестиционного контракта.

Специальный инвестиционный контракт расторгается в течение 5 рабочих дней со дня наступления следующих случаев:

по истечении срока, указанного в специальном инвестиционном контракте;

при отмене регистрации в качестве участника специальной экономической зоны, владельца свободного склада, расторжении заключенных с юридическим лицом соответствующих соглашений о промышленной сборке, явившихся основанием для заключения специального инвестиционного контракта;

на основании письменного обращения юридического лица о расторжении специального инвестиционного контракта;

при неустранении нарушений в течение трех месяцев со дня направления уведомления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей программы специального инвестиционного контракта;

при исключении из Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Изменения в приложения к специальному инвестиционному контракту могут вноситься по соглашению сторон два раза в год.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.