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Право

Как будут искать и оценивать подземные воды

Вода, капли воды, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 14:25 Фото: pixabay
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 30 июня 2025 года утвердил Правила проведения поиска и оценки подземных вод, сообщает Zakon.kz.

Проект поисково-оценочных работ на подземные воды разрабатывается для проведения поиска и оценки месторождений и участков подземных вод согласно Кодексу о недрах.

В проекте описываются виды, методы и способы поисково-оценочных работ на подземные воды, количество пробуриваемых скважин и их характеристики, сроки проведения работ в трехлетний период, меры по ликвидации последствий поисково-оценочных работ, и оценка их стоимости.

Состав, виды, методы и способы работ, объемы и сроки их проведения определяются в проектных документах лицом, осуществляющим поисково-оценочные работы на подземные воды, самостоятельно.

Работы по поиску и оценке подземных вод осуществляются в рамках проекта и в соответствии с Инструкцией по составлению проектных документов по геологическому изучению недр.

Поиск и оценка подземных вод проводятся за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством РК.

Помимо этого, допустимо поиск и оценку подземных вод осуществлять за счет средств физических и юридических лиц, заинтересованных в водных ресурсах подземных вод.

При проведении поисково-оценочных работ соблюдаются требования по охране подземных вод согласно Экологическому кодексу.

В проекте поисково-оценочных работ предусматриваются рекомендации по организации и проведению мониторинга подземных вод.

Результатом поисково-оценочных работ является обнаружение месторождений или участков подземных вод.

Если поисково-оценочные работы на подземные воды обнаруженного месторождения или участка подземных вод получили положительное заключение государственной экспертизы недр, то лицо, проводившее поисково-оценочные работы на подземные воды, в месячный срок с даты получения положительного заключения государственной экспертизы недр разрабатывает паспорт месторождения подземных вод с последующим направлением в уполномоченный орган по изучению недр.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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