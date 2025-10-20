Обновлены правила выдачи разрешения на специальное водопользование

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 14 октября 2025 года внес изменения в правила оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены правила оказания государственной услуги "Разрешение на специальное водопользование".

Госуслуга оказывается бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК физическим и юридическим лицам.

Для получения госуслуги направляется услугодателю через веб-портал "электронного правительства" еgov.kz заявление на получение разрешения на специальное водопользование, либо заявление на продление разрешения на специальное водопользование, либо заявление на переоформление разрешения на специальное водопользование.

Для получения разрешения на специальное водопользование предоставляются также документы:

электронная копия документа, содержащего сведения о наличии права собственности или пользования водохозяйственным и гидротехническим сооружениями или техническим устройством, при помощи которого осуществляется специальное водопользование;

сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках водопользователя;

договор доверительного управления;

электронная копия паспорта и правил эксплуатации водохозяйственного сооружения, а для потенциально опасных гидротехнических сооружений – также декларации безопасности.

при заборе из поверхностных водных объектов дополнительно представляют:

электронная копия документа, содержащего сведения о наличии рыбозащитного и (или) рыбопропускного устройства;

электронная копия документа, содержащего сведения о наличии плана поэтапного (не более чем пять лет) перехода к системам оборотного или повторного водоснабжения при заборе воды из поверхностных водных объектов промышленными и теплоэнергетическими организациями за исключением промышленных и теплоэнергетических организаций, имеющих такие системы водоснабжения (вводится в действие с января 2027 года);

при заборе подземных вод дополнительно представляют:

электронная копия документа, содержащего сведения о наличии приборов для измерения уровня воды в скважинах или манометров (для самоизливающих скважин);

электронная копия документа, содержащего сведения о наличии программы мониторинга подземных вод с указанием состава и конструкции наблюдательной сети, периодичности и порядка наблюдений за расходом, динамическим и статическим уровнями, химическим составом подземных вод, согласованной с территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению недр, проекта забора подземных вод, согласованного с уполномоченным органом по изучению недр при заборе подземных вод в объеме более одной тысячи кубических метров в сутки.

при регулировании поверхностного стока дополнительно представляют:

электронная копия утвержденного водного режима работы гидротехнического сооружения при регулировании поверхностного стока, бассейновыми водными инспекциями.

Для переоформления разрешения:

электронная копия подтверждающих документов об изменении наименования юридического лица или изменение его места нахождения, изменение фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, перерегистрация индивидуального предпринимателя.

Для продления разрешения:

электронная копия документа, содержащего сведения о наличии средств учета забора воды или поверки.

Справка о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о санитарно-эпидемиологическом заключении о соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для хозяйственно-питьевого водоснабжения, экологического разрешения либо декларация о воздействии на окружающую среду, о расчетах удельных норм водопотребления и водоотведения, а для лиц, осуществляющих изъятие водных ресурсов для централизованного питьевого водоснабжения наличие расчетов по обоснованию объемов водопотребления и водоотведения услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При подаче услугополучателем заявления в "личном кабинете" отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.

Для переоформления разрешения на специальное водопользование предоставляется электронная копия подтверждающих документов об изменении наименования юридического лица или изменение его места нахождения, изменение фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, перерегистрация индивидуального предпринимателя.

Заявление направляется в течение 30 календарных дней с момента произошедших изменений с приложением подтверждающих документов.

Переоформление разрешения и продление срока действия разрешения рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, представленными заявителем.

Общий срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Приказ вводится в действие с 28 октября 2025 года.