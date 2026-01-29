В Казахстане запустили пилот по выдаче разрешения на специальное водопользование

Министр водных ресурсов и ирригации и заместитель премьер-министра – министр ИИ и цифрового развития подписали совместный приказ о реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Разрешение на специальное водопользование» посредством Национальной информсистемы водных ресурсов".

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Разрешение на специальное водопользование" посредством Национальной информационной системы водных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

Государственная услуга оказывается бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК (услугодатель) физическим и юридическим лицам (услугополучатель).

Основной задачей реализации пилотного проекта является обеспечение автоматизации и упрощения процедуры получения разрешения на специальное водопользование посредством электронной подачи заявления.

Так, государственная услуга оказывается путем подачи электронного заявления НИСВР и е-license.

Для регистрации в качестве водопользователя услугополучатель проходит процедуру онлайн-регистрации в объекте информатизации.

При прохождении процедуры онлайн-регистрации в качестве водопользователя физические лица предоставляют согласие на сбор и обработку персональных данных посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным из баз данных государственных органов.

Сбор и обработка персональных данных осуществляется по следующим полям:

индивидуальный идентификационный номер;

фамилия, имя, отчество;

фактический адрес;

контактные данные.

При прохождении процедуры онлайн-регистрации в качестве водопользователя юридические лица в форме регистрации указывают следующие сведения:

бизнес-идентификационный номер;

Ф.И.О. первого руководителя;

наименование юридического лица;

юридический адрес и фактический адрес;

контактные данные.

НИСВР в автоматическом режиме проверяет корректность и полноту заполнения заявления.

Для получения государственной услуги услугополучатель представляет:

электронную копию паспорта и правил эксплуатации водохозяйственного сооружения, а для потенциально опасных гидротехнических сооружений – также декларации безопасности;

при заборе из поверхностных водных объектов дополнительно представляет электронную копию документа, содержащего сведения о наличии рыбозащитного или рыбопропускного устройства;

при заборе подземных вод дополнительно представляет электронную копию документа, содержащего сведения о наличии приборов для измерения уровня воды в скважинах или манометров (для самоизливающих скважин), а также электронную копию документа, содержащего сведения о наличии программы мониторинга подземных вод с указанием состава и конструкции наблюдательной сети, периодичности и порядка наблюдений за расходом, динамическим и статическим уровнями, химическим составом подземных вод, согласованной с территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению недр, проекта забора подземных вод, согласованного с уполномоченным органом по изучению недр при заборе подземных вод в объеме более одной тысячи кубических метров в сутки.

при регулировании поверхностного стока дополнительно представляет электронную копию утвержденного водного режима работы гидротехнического сооружения при регулировании поверхностного стока.

Срок оказания государственной услуги составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

После подписания заявления услугополучателем посредством ЭЦП НИСВР формирует заявку в формате XML и направляет ее через ШЭП в информационную систему e-License для последующей обработки уполномоченным лицом услугодателя.

Уполномоченное лицо услугодателя обрабатывает заявку и подписывает ее в АРМ (автоматизированное рабочее место, используемое для работы в информационной системе) информационной системы e-License.

По результатам рассмотрения информационная система e-License направляет в НИСВР результат оказания услуги в формате XML посредством ШЭП, включая сведения о разрешении и НИКАД (уникальный идентификатор, присваиваемый разрешению или лицензии в информационной системе e-License).

Совместный приказ вводится в действие с 28 января 2026 года и действует в течение года.