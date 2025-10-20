Обновлены правила выдачи лицензии по распространению теле-, радиоканалов
Так, уточняется, что при предоставлении услугополучателем полного пакета документов для получения лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение девяти рабочих дней рассматривает документы и форму сведений на соответствие квалификационным требованиям путем проведения профилактического контроля.
По итогам профилактического контроля сотрудник структурного подразделения услугодателя формирует лицензию для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.
Вместе с тем перечень основных требований к оказанию государственной услуги изложен в новой редакции.
В нем говорится, что срок оказания госуслуги составляет 11 рабочих дней.
Срок переоформления – 11 рабочих дней.
Ставки за оказание государственной услуги составляют:
- за право занятия видом деятельности по распространению теле-, радиоканалов – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);
- за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии. Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства".
Кроме того, правила дополнены схемами организации оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций и организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей).
Схема организации оповещения населения в случае ЧС
Фото: скриншот документа
Схема организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей)
Фото: скриншот документа
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года