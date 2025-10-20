Обновлены правила выдачи лицензии по распространению теле-, радиоканалов

Приказом министра культуры и информации от 15 октября 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при предоставлении услугополучателем полного пакета документов для получения лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение девяти рабочих дней рассматривает документы и форму сведений на соответствие квалификационным требованиям путем проведения профилактического контроля.

По итогам профилактического контроля сотрудник структурного подразделения услугодателя формирует лицензию для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

Вместе с тем перечень основных требований к оказанию государственной услуги изложен в новой редакции.

В нем говорится, что срок оказания госуслуги составляет 11 рабочих дней.

Срок переоформления – 11 рабочих дней.

Ставки за оказание государственной услуги составляют:

за право занятия видом деятельности по распространению теле-, радиоканалов – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году );

); за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии. Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства".

Кроме того, правила дополнены схемами организации оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций и организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей).

Схема организации оповещения населения в случае ЧС

Фото: скриншот документа

Схема организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей)

Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года