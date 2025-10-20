#АЭС в Казахстане
Право

Обновлены правила выдачи лицензии по распространению теле-, радиоканалов

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:43 Фото: unsplash
Приказом министра культуры и информации от 15 октября 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при предоставлении услугополучателем полного пакета документов для получения лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение девяти рабочих дней рассматривает документы и форму сведений на соответствие квалификационным требованиям путем проведения профилактического контроля.

По итогам профилактического контроля сотрудник структурного подразделения услугодателя формирует лицензию для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

Вместе с тем перечень основных требований к оказанию государственной услуги изложен в новой редакции.

В нем говорится, что срок оказания госуслуги составляет 11 рабочих дней.

Срок переоформления – 11 рабочих дней.

Ставки за оказание государственной услуги составляют:

  • за право занятия видом деятельности по распространению теле-, радиоканалов – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);
  • за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии. Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства".

Кроме того, правила дополнены схемами организации оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций и организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей).

Схема организации оповещения населения в случае ЧС

Схема оповещения населения при ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:43

Фото: скриншот документа

Схема организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей)

Схема организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/ спутниковой сетей), фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:43

Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
