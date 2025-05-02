Правила выдачи лицензии на распространение телерадиоканалов: внесены изменения

Министр культуры и информации приказом от 24 апреля 2025 года внесла изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения государственной услуги физические и юридические лица, предоставляющие услуги в области масс-медиа на территории Казахстана, направляют услугодателю через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz заявление по форме, а также документы.

Необходимы следующие документы:

для получения лицензии:

заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

форма сведений, указанная в приложении 3;

электронная копия схемы организации оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций (составленная в произвольной форме);

электронная копия схемы организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей) (составленная в произвольной форме);

электронная копия трансмиссионного плана, используемого в сети приемо-передающих спутниковых станций, представленных спутниковым оператором (в случае использования каналов спутниковой связи);

электронная копия перечня применяемых средств измерений и испытательного оборудования с указанием метрологических характеристик;

электронная копия сертификатов, подтверждающих поверку или метрологическую аттестацию средств измерений и испытательного оборудования (в случае предоставления услуг с использованием сети телекоммуникаций наличие средств измерений испытательного оборудования не требуется);

для переоформления лицензии в течение 30 календарных дней с момента замены документов в случаях изменения:

наименования вида или подвида деятельности;

фамилии, имени, отчества физического лица; индивидуального предпринимателя, изменении его наименования и адреса;

юридического лица в форме слияния, присоединения, выделения или преобразования; наименования или юридического адреса юридического лица:

заявление (запрос) о переоформлении лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению. При обращении заявителя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Предусматривается, что сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет содержание заявления и полноту представленных документов, а также предоставленную квитанцию на правильность заполнения реквизитов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документ подтверждающий оплату услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в указанные сроки готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа подписанный ЭЦП руководителя или его заместителей уполномоченного органа и направляет заявителю в личный кабинет портала.

Указывается, что при выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги. Заявитель может предоставить или высказать возражение к предварительному решению об отказе в оказании госуслуги в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

Услугодатель уведомляет услугополучателя о заслушивании не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

По результатам рассмотрения возражения в случае поступления от заявителя услугодатель выдает лицензию для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.