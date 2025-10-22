В РК обновили правила выдачи лицензии на реставрационные работы на памятниках истории и культуры

Приказом министра культуры и информации от 14 октября 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ", сообщает Zakon.kz.

Госуслуга оказывается через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.

Срок оказания государственной услуги

С момента регистрации заявления услугодателем:

выдача лицензии или переоформления лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения – 5 рабочих дней ;

; переоформление лицензии, кроме случаев реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения – 3 рабочих дня ;

; при неполноте документов мотивированный отказ услугодателя – 2 рабочих дня.

Государственная услуга оказывается на платной основе.

Ставки лицензионного сбора за оказание государственной услуги составляют:

за право занятия видом деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 года);

в 2025 года); за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП).

Перечень документов для оказания госуслуги

Для получения лицензии или переоформления лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения:

по подвиду государственной услуги:

осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры:

заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП);

форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям и условиям, предъявляемым при лицензировании деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

осуществление археологических работ:

заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям.

Для переоформления лицензии, кроме случаев реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения:

заявление в форме электронного документа;

сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

электронная копия документа, содержащего информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.