Право

В РК обновили правила выдачи лицензии на реставрационные работы на памятниках истории и культуры

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:35 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 14 октября 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ", сообщает Zakon.kz.

Госуслуга оказывается через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.

Срок оказания государственной услуги

С момента регистрации заявления услугодателем:

  • выдача лицензии или переоформления лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения – 5 рабочих дней;
  • переоформление лицензии, кроме случаев реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения – 3 рабочих дня;
  • при неполноте документов мотивированный отказ услугодателя – 2 рабочих дня.

Государственная услуга оказывается на платной основе.

Ставки лицензионного сбора за оказание государственной услуги составляют:

  • за право занятия видом деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 года);
  • за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП).

Перечень документов для оказания госуслуги

Для получения лицензии или переоформления лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения:

по подвиду государственной услуги:

осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры:

заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП);

форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям и условиям, предъявляемым при лицензировании деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

осуществление археологических работ:

  • заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
  • сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
  • форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям.

Для переоформления лицензии, кроме случаев реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения:

  • заявление в форме электронного документа;
  • сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;
  • электронная копия документа, содержащего информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
