В РК обновили правила выдачи лицензии на реставрационные работы на памятниках истории и культуры
Госуслуга оказывается через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.
Срок оказания государственной услуги
С момента регистрации заявления услугодателем:
- выдача лицензии или переоформления лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения – 5 рабочих дней;
- переоформление лицензии, кроме случаев реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения – 3 рабочих дня;
- при неполноте документов мотивированный отказ услугодателя – 2 рабочих дня.
Государственная услуга оказывается на платной основе.
Ставки лицензионного сбора за оказание государственной услуги составляют:
- за право занятия видом деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 года);
- за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии.
Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП).
Перечень документов для оказания госуслуги
Для получения лицензии или переоформления лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения:
по подвиду государственной услуги:
осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры:
заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП);
форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям и условиям, предъявляемым при лицензировании деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ и перечня документов, подтверждающих соответствие им;
осуществление археологических работ:
- заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
- сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям.
Для переоформления лицензии, кроме случаев реорганизации юридического лица-лицензиата в формах выделения и разделения:
- заявление в форме электронного документа;
- сведения об уплате в бюджет лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;
- электронная копия документа, содержащего информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.