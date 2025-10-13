Проведение тендеров нацпарками: внесены изменения

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 30 сентября 2025 года внесены изменения в Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для рассмотрения поданных заявок на участие в тендере Национальный парк проводит заседание комиссии.

На заседании комиссии секретарь в присутствии участвующих членов комиссии поочередно вскрывает конверты с поданными заявками на участие в тендере, оглашая наименование заявителя и содержимое данных конвертов.

Секретарь комиссии также ведет протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в тендере. Вскрытые заявки на участие в тендере поочередно передаются каждому члену комиссии для проверки содержимого.

Заявки на участие в тендере к рассмотрению не принимаются в случаях отсутствия одного или нескольких документов и несоответствия заполненного заявления.

При отсутствии других претендентов победителем тендера признается единственный участник тендера, который представил полный перечень документов.

Тендер считается несостоявшимся при отсутствии заявок или если документы, представленные участниками тендера, будут признаны комиссией не соответствующими перечню документов.

Неявка победителя тендера в течение 10 рабочих дней со дня направления ему уведомления для заключения договора рассматриваются как отказ от пользования участком Национального парка.

Комиссия определяет победителя из числа оставшихся участников тендера, предложивших наилучшие условия по долгосрочному пользованию участком Национального парка, или данный лот выносится на следующий тендер.

Вместе с тем правила дополнены нормой о том, что договор о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма заключается на основании типового договора, утверждаемого правительством РК.

В договоре о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации нарушенных земель и сроки их проведения.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.