Пенсионные выплаты сотрудникам силовых структур и военнослужащим: внесены изменения

Постановлением правительства от 10 октября 2025 года внесены изменения в некоторые решения правительства в части пенсионных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых структур, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах сохранения льгот на пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы уточняется, что:

Правила разработаны в соответствии с Социальным кодексом и определяют порядок сохранения льгот на пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены, назначаются при наличии общего трудового стажа 25 и более лет, из которых не менее 12 лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, и увольнении по сокращению штатов либо вследствие состояния здоровья, либо по достижении возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на правоохранительной службе по зафиксированному специальному званию.

Кроме того, в Правилах исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, указывается, что в выслугу лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет в том числе засчитываются:

служба в органах прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службе, в том числе бывшего СССР и государств – участников СНГ, бывших Государственного следственного комитета и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции) РК (в том числе в должностях стажеров) – со дня назначения на должность;

время прохождения первоначальной профессиональной подготовки в организациях образования правоохранительных органов, органов гражданской защиты в случаях ее завершения и назначения лица на должность в правоохранительном органе, органе гражданской защиты;

время работы в представительных и исполнительных органах, ведомствах, учреждениях и организациях в случае направления правительством республики с оставлением на воинской службе или службе в специальных государственных органах, органах прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службе и бывших Государственном следственном комитете и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции) РК;

время работы в судебных органах на должностях судей в случаях их перехода на службу в Вооруженные силы, специальные государственные органы, органы прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственную фельдъегерскую службу, а также бывшие Государственный следственный комитет и финансовую полицию (налоговой полиции (милиции) РК;

время работы лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, на должностях административных государственных служащих и гражданских служащих в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, за исключением таможенных органов, с 1 января 2012 года;

время пребывания военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы в плену, окружении и спецпроверке, если пленение не было добровольным и указанные лица, находясь в плену, не совершили преступления против Родины;

время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и нахождения в ссылке военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы, бывших Государственного следственного комитета и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции) РК, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных, насильственно переселенных и впоследствии реабилитированных;

служба лиц, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевших на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Также указывается, что при определении выслуги лет военнослужащим по контракту Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сотрудникам специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, органов гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы, бывших Государственного следственного комитета и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции), которые были необоснованно уволены со службы до достижения предельного возраста состояния на службе, а в последующем при отсутствии ограничений к службе по состоянию здоровья восстановлены на службе в связи с признанием увольнения незаконным по решению генерального прокурора РК, председателя Комитета национальной безопасности РК, начальника Службы государственной охраны РК, председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, министра обороны РК, министра внутренних дел РК, министра финансов РК, директора Службы внешней разведки РК "Сырбар", председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, председателя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, начальника Государственной фельдъегерской службы РК, председателя Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы РК, председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (Агентства финансовой полиции РК, Комитета налоговой полиции (милиции), министра по чрезвычайным ситуациям РК, министра юстиции РК и должностных лиц других войск и воинских формирований РК, а также председателя Государственного следственного комитета, в выслугу лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет засчитывается время перерыва в службе, в течение которого они не работали.

В выслугу лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы, бывших Государственного следственного комитета и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции), а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел Республики Казахстан с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, засчитываются на льготных условиях:

время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и нахождения в ссылке военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы, бывших Государственного следственного комитета и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции), необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных, насильственно переселенных и впоследствии реабилитированных;

время пребывания военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы в плену в период ведения боевых действий, если пленение не было добровольным и указанные лица, находясь в плену, не совершили преступлений против Родины;

в высокогорных местностях на высоте 2500 метров и более над уровнем моря: для военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов – с 1 января 1976 года ; органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы – с 1 мая 1985 года ;

; органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы – ; в высокогорных местностях на высоте 1500 метров и более над уровнем моря (кроме службы в местностях на высоте 2500 метров и более) в сроки: для военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов – с 1 апреля 1973 года, сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, гражданской защиты, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы – с 1 мая 1985 года;

Время привлечения сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения или проведения антитеррористической операции, или в условиях вооруженного конфликта либо в местности, где объявлена чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, засчитывается в выслугу лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет и на льготных условиях один день службы за три дня.

Постановление вводится в действие с 25 октября 2025 года.