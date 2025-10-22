Утверждена новая форма заявления на возврат НДС

Министр финансов подписал приказ от 17 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с возвратом налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретенным за счет средств гранта, дипломатическому представительству и их персоналу, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

форма налогового заявления о возврате налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретенным за счет средств гранта;

форма сводной ведомости (реестра) по приобретенным товарам, выполненным работам, оказанным услугам дипломатическому представительству и их персоналу.

При этом признается утратившей силу форма сводной ведомости (реестра) дипломатических и приравненных к ним представительств, аккредитованных в РК от 16 февраля 2018 года.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.