Право

Утверждена новая форма заявления на возврат НДС

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
Министр финансов подписал приказ от 17 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с возвратом налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретенным за счет средств гранта, дипломатическому представительству и их персоналу, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • форма налогового заявления о возврате налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретенным за счет средств гранта;
  • форма сводной ведомости (реестра) по приобретенным товарам, выполненным работам, оказанным услугам дипломатическому представительству и их персоналу. 

При этом признается утратившей силу форма сводной ведомости (реестра) дипломатических и приравненных к ним представительств, аккредитованных в РК от 16 февраля 2018 года.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года. 

