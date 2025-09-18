Возврат суммы превышения НДС: разработаны новые правила
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов разработало новые Правила возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждаются единые Правила возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, которые устанавливают порядок и сроки возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость:
- при проведении тематических проверок по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость, в том числе предъявленных к возврату;
- при применении упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость;
- при подтверждении превышения налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями международных договоров, в отношении которых применяется особый порядок возврата.
Цель проекта – обеспечение правовой определенности, единообразного применения, прозрачности и эффективности процедур возврата НДС.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.
Ранее сообщалось, что разработан порядок и сроки применения органом государственных доходов способов и мер принудительного взыскания задолженности при непогашении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой задолженности в сумме, превышающей предельный размер налоговой задолженности.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript