Возврат суммы превышения НДС: разработаны новые правила

Министерство финансов разработало новые Правила возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждаются единые Правила возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, которые устанавливают порядок и сроки возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость:

при проведении тематических проверок по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость, в том числе предъявленных к возврату;

при применении упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость;

при подтверждении превышения налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями международных договоров, в отношении которых применяется особый порядок возврата.

Цель проекта – обеспечение правовой определенности, единообразного применения, прозрачности и эффективности процедур возврата НДС.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.

