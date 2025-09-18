#АЭС в Казахстане
Право

Возврат суммы превышения НДС: разработаны новые правила

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 11:41 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов разработало новые Правила возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждаются единые Правила возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, которые устанавливают порядок и сроки возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость:

  • при проведении тематических проверок по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость, в том числе предъявленных к возврату;
  • при применении упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость;
  • при подтверждении превышения налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями международных договоров, в отношении которых применяется особый порядок возврата.

Цель проекта – обеспечение правовой определенности, единообразного применения, прозрачности и эффективности процедур возврата НДС.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.

Ранее сообщалось, что разработан порядок и сроки применения органом государственных доходов способов и мер принудительного взыскания задолженности при непогашении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой задолженности в сумме, превышающей предельный размер налоговой задолженности.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
