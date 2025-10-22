Токаев наделил новыми функциями Агентство по регулированию и развитию финансового рынка

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения и дополнения в Положение об Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями агентства: осуществление контроля и надзора за соблюдением банками, филиалами банков – нерезидентов РК макропруденциальных нормативов и лимитов;

в соответствии с банковским законодательством РК принятие мер по привлечению к ответственности банков или банковских холдингов либо их должностных лиц или крупных участников банков, а также филиалов банков – нерезидентов РК за нарушение банками, филиалами банков – нерезидентов РК макропруденциальных нормативов и лимитов;

выдача, отзыв согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, определение правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требований к документам, представляемым для получения указанного согласия;

согласование требований к формированию, методике расчета страховых резервов по договорам страхования, перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, их структуре, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

установление норматива для признания крупной сделки по страхованию (перестрахованию);

установление минимальной обязательной программы обучения актуариев;

установление перечня международных ассоциаций актуариев и требований к ним;

установление требований к содержанию и порядку предоставления обязательного актуарного заключения;

установление требований к подтверждению квалификации актуария;

установление порядка и сроков привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации;

установление порядка проведения тестирования на знание законодательства РК о страховании и страховой деятельности;

установление требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе во взаимоотношениях с участниками страхового рынка, договору поручения, заключаемому между страховой организацией и страховым агентом, и полномочиям страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке; а также минимальной программы обучения страховых агентов и требований к порядку проведения обучения;

определение порядка ведения реестра запрещенных страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК;

утверждение требований к порядку проведения внутреннего аудита страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента РК;

утверждение инструкции о мерах по поддержанию страховым холдингом, а также крупным участником страховой (перестраховочной) организации – физическим лицом, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих (за вычетом привилегированных) акций страховой (перестраховочной) организации, пруденциальных нормативов;

установление по согласованию с уполномоченным органом управления архивами и документацией перечня документов, подлежащих обязательному хранению, порядка и сроков их хранения профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;

установление размера стоимости сделки или совокупности сделок страховой (перестраховочной) организации (в течение последних двенадцати месяцев) с лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, дополнительных критериев отнесения сделок к сделкам с льготными условиями, признаков связанности физического или юридического лица со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, иных лиц, не признаваемых лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями;

установление порядка и размеров инвестирования активов обществ взаимного страхования, требований к формированию, методике расчета страховых резервов обществ взаимного страхования и их структуре;

установление порядка государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах их размещения и погашения, а также их аннулирования, составления и оформления проспекта выпуска исламских ценных бумаг, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска исламских ценных бумаг;

установление форм и сроков уведомления об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, на территории иностранного государства, а также уведомления об итогах размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов РК;

определение порядка государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений или дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций;

утверждение требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

утверждение перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним;

утверждение правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

утверждение порядка государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, аннулирования выпуска негосударственных облигаций;

утверждение требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум;

утверждение перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним;

утверждение правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы);

установление требований к организационной структуре фондовой биржи, к составу листинговой комиссии фондовой биржи, порядка осуществления деятельности структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи;

установление требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации;

установление требований к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента;

определение порядка открытия, ведения и закрытия лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария;

установление условий и правил осуществления деятельности платежного агента;

установление порядка исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, порядка и случаев досрочного прекращения полномочий представителя держателей облигаций, а также сроков предоставления информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

установление перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов;

установление требований к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже;

установление условий и порядка совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

установление требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

установление требований к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, порядка и случаев досрочного прекращения полномочий представителя держателей исламских ценных бумаг, а также порядка исполнения представителем держателей исламских ценных бумаг своих функций и обязанностей;

установление порядка и сроков регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, а также уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария или системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента;

определение мер, принимаемых крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала или коэффициента ликвидности управляющего инвестиционным портфелем;

установление порядка раскрытия эмитентом информации, требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

определение порядка формирования Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;

установление факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг или деятельность по управлению инвестиционным портфелем, а также установление порядка одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и методики

определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

установление порядка и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной;

разработка и утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также правил их управления управляющими компаниями (фидуциариями);

разработка и утверждение правил расчета и определения стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

установление суммарного размера инвестиций за счет активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и аффилированными лицами фонда целевого капитала;

осуществление контроля и надзора за соблюдением требований Закона "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)" и нормативных правовых актов, устанавливающих перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также правил их управления управляющими компаниями (фидуциариями) и правил расчета стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

в пределах своей компетенции обращение в суд с иском о расформировании эндаумент-фонда (целевого капитала) в порядке, установленном законодательством РК;

направление обязательных к исполнению указаний для управляющих компаний (фидуциариев) в случае неверно примененных методов оценки или неверно рассчитанных стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

определение порядка формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методики их расчета и структуры;

установление порядка осуществления учета и оценки пенсионных активов;

определение порядка заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

установление порядка и условий привлечения добровольными накопительными пенсионными фондами добровольных пенсионных взносов;

установление требований к автоматизированным информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений;

установление перечня документов, подлежащих хранению, и сроков их хранения в едином накопительном пенсионном фонде и добровольных накопительных пенсионных фондах;

установление порядка формирования системы управления рисками и внутреннего контроля единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов;

установление минимальных требований по обеспечению информационной безопасности на финансовом рынке;

установление случая наличия возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица иным образом;

утверждение формы заявления о присоединении банка второго уровня, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов;»;

определение порядка выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения;

определение порядка выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов; Вместе с тем с 1 января 2026 года вводятся в действие функции: определение порядка учета условных пенсионных обязательств;



утверждение требований к оценке и структуре страховых обязательств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и автоматизации их оценки, методике оценки страховых обязательств, порядка и сроков ее согласования.

по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, определение порядка осуществления организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, на основании лицензии на проведение банковских заемных операций, вычета суммы расходов по провизиям (резервам) против сомнительных и безнадежных активов, созданным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Кроме того, внесены другие изменения и дополнения в положение. Указ вводится в действие со дня полписания.

