У председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка стало больше заместителей
Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 августа 2024 года, которым внес изменения в Положение об Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.
В частности, в Положение ведомства внесено изменение о том, что теперь председатель Агентства имеет четырех заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством РК.
Ранее глава АРРФР имел трех заместителей.
Указ вводится в действие с 8 сентября 2024 года.
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