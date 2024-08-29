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Законодательство РК

У председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка стало больше заместителей

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 09:10 Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 августа 2024 года, которым внес изменения в Положение об Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Положение ведомства внесено изменение о том, что теперь председатель Агентства имеет четырех заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством РК.

Ранее глава АРРФР имел трех заместителей.

Указ вводится в действие с 8 сентября 2024 года.

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