Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов

И.о. министра энергетики подписал приказ от 7 ноября 2025 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на период с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза:

автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, не более одного раза в сутки, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК;

бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, не более одного раза в сутки, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК; железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Также вводится запрет сроком на шесть месяцев на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2025 года.

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом еще с 29 января 2025 года, потом продлевал его. Как поясняли в Министерстве энергетики, данные меры приняты для того, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке страны.