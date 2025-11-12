#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
525.28
607.85
6.47
Право

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 11:32 Фото: Zakon.kz
И.о. министра энергетики подписал приказ от 7 ноября 2025 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на период с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза:

  • автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, не более одного раза в сутки, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК;
  • железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Также вводится запрет сроком на шесть месяцев на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2025 года.

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом еще с 29 января 2025 года, потом продлевал его. Как поясняли в Министерстве энергетики, данные меры приняты для того, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов с 19 мая
20:45, 08 мая 2025
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов с 19 мая
Запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и нефтепродуктов планируют продлить
09:13, 06 августа 2024
Запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и нефтепродуктов планируют продлить
Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива
12:29, 27 февраля 2025
Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: