Право

Медуслуги и лекарства в рамках ГОБМП и ОМС освободят от НДС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:42 Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил перечень медуслуг в рамках ГОБМП и ОМС, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от НДС, а также правила применения освобождения от НДС при импорте лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления определяет:

  • перечень медицинских услуг, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;
  • перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;
  • перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;
  • правила применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Как ожидается, с принятием постановления:

  • лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, будут освобождены от НДС;
  • медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний будут предоставляться без учета НДС;
  • на ввоз лекарственных средств на территорию Казахстана до реализации конечным потребителям будет действовать льгота по НДС на всех этапах. Это позволит пациентам получать необходимые лекарства без переплат, а отечественным компаниям — работать без дополнительных финансовых нагрузок.

В Минздраве отметили, что данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организации и расширить возможности для пациентов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
