Медуслуги и лекарства в рамках ГОБМП и ОМС освободят от НДС

Минздрав подготовил перечень медуслуг в рамках ГОБМП и ОМС, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от НДС, а также правила применения освобождения от НДС при импорте лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления определяет:

перечень медицинских услуг, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;

перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;

перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;

правила применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Как ожидается, с принятием постановления:

лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, будут освобождены от НДС ;

; медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний будут предоставляться без учета НДС ;

; на ввоз лекарственных средств на территорию Казахстана до реализации конечным потребителям будет действовать льгота по НДС на всех этапах. Это позволит пациентам получать необходимые лекарства без переплат, а отечественным компаниям — работать без дополнительных финансовых нагрузок.

В Минздраве отметили, что данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организации и расширить возможности для пациентов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.